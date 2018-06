Transfer-surpriza la Dinamo! "Asteapta sa devina liber si sa-l ia"

Dinamo vrea sa se bata la titlu cu transferuri de play-out.

'Cainii' negociaza cu Sergiu Popovici dupa ce internatiunalul U21 Andrei Radu si-a refuzat pentru a semna cu CFR Cluj. Dinamo mai avea si varianta Alexandru Vlad, liber dupa ce s-a despartit de campioana, insa fotbalistul nu mai e o prioritate in acest moment. Bratu s-a reorientat catre Popovici de la Gaz Metan. Fotbalistul de 25 de ani isi inchieie contractul la Medias in iunie si ar veni liber in Stefan cel Mare, scrie Gazeta Sporturilor. In afara lui, Bratu mai vrea un fundas dreapta, un mijlocas si un atacant.