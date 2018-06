Takayuki Seto a primit oferta de la Dinamo: "Am terminat contractul cu Astra!" Ce oferte are mijlocasul

La 11 ani de la venirea in Liga 1, Takayuki Seto isi ia ramas bun de la Romania.

Takayuki Seto pleaca din Liga 1! Ajuns in Liga 1 in 2007, Seto a jucat la Astra timp de 10 ani, facand o pauza de 1 an in 2015 cand a mers la Osmanlispor. Mijlocasul defensiv de 32 de ani a fost ofertat de Astra si Dinamo, insa a dezvaluit ca le-a refuzat.

"Eu am terminat contractul cu Astra. Am avut oferte din Liga 1, dar prefer sa plec afara si am refuzat. Am avut oferte de la Astra si de la Dinamo si mai sunt discutii, interese din partea altor echipe, dar nu vreau. Sunt echipe din play-off si din play-out. Oferta lui Dinamo nu m-a atras. Voiam sa schimb tara.



Interes e din Asia, din zona Golfului, din Europa. Sunt doua echipe din prima liga a Japoniei care m-au contactat, dar nu nu s-a concretizat nimic inca" a spus Takayuki Seto pentru Prosport.