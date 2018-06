Primul transfer important facut de Hermannstadt dupa promovare! Au adus un jucator de la Astra care a trecut si pe la Dinamo

Finalista in Cupa Romaniei, Hermannstadt se pregateste sa joace in Liga 1.

FC Hermannstadt, nou-promovata in Liga I de fotbal, l-a achizitionat pe mijlocasul defensiv Alexandru Dandea. In varsta de 30 de ani, Danea acesta vine la Sibiu de la Astra Giurgiu, dupa ce a mai evoluat pentru CSM Rm. Valcea, SO Campia Turzii, Gaz Metan Media, CSM Turnu Severin, Dinamo Bucuresti, Goverla Ujgorod si Metalul Resita.

''In sfarsit, am ajuns acasa. Sunt stabilit de 10 ani la Sibiu. Pe majoritatea baietilor de la FC Hermannstadt ii cunosc, cu unii am si jucat impreuna, cu Pirvulescu si Stoica la Rm. Valcea, iar cu 'Curti' (Alex Curtean), la Dinamo. (...) Am fost la primele meciuri ale echipei FC Hermannstadt in Liga a IV-a, pentru ca aveam foarte multi prieteni care jucau acolo. Echipa a avut un parcurs foarte bun. in trei ani a fost campioana de fiecare data. Anul acesta a produs si surprize in Cupa Romaniei, a eliminat-o pe FCSB si alte cateva echipe din Liga 1, a ajuns in finala si, cred eu, cu putin noroc, putea chiar sa castige trofeul. Am vazut ca aici, la Sibiu, lumea e dornica de fotbal, suporterii vin si isi incurajeaza echipa. imi doresc sa fie alaturi de noi, cum au facut-o si in Liga 2. Sper sa facem lucruri frumoase impreuna", a declarat Dandea.

FC Hermannstadt a efectuat luni primul sau antrenament, sub comanda antrenorilor secunzi Eugen Beza si Florin Berta. Au lipsit Robert Boboc, Radu Crisan, Olivian Surugiu, Sabin Lupu, Mihai Stancu si Cristian Danci. Lui Crisan si Boboc le-a expirat imprumutul de la Astra, Stancu s-a intors la Gaz Metan, dupa imprumutul de un an, iar Sabin Lupu s-a inteles cu gruparea FC Universitatea Craiova, nou-promovata in Liga 3. Surugiu si Danci nu mai intra in vederile antrenorului Alexandru Pelici pentru noua editie de campionat.

Dupa o saptamana cu antrenamente de reacomodare la efort si vizita medicala, sibienii vor pleca intr-un cantonament de doua saptamani in Slovenia, unde vor disputa si patru meciuri de verificare, pe 27 iunie, cu Kukesi, vicecampioana Albaniei, pe 29 iunie cu Vardar Skopje, vicecampioana Macedoniei, pe 3 iulie cu Ural Ekaterinburg (locul 12 in Rusia), iar pe 5 iulie cu NK Domzale, locul 3 in Slovenia.

''Este un nou inceput. Trebuie sa fim cu totii constienti ca tot ceea ce am facut pana acum e istorie. Din momentul acesta, vom fi judecati pentru ceea ce vom face incepand din aceasta secunda. Pentru asta va trebui sa ne pregatim cat se poate mai bune. Va fi un campionat care nu se poate compara cu cel trecut, va fi un campionat greu. Suntem o echipa nou-promovata, o echipa care va incerca sa se ridice la nivelul Ligii 1 si sa faca meciuri cat mai bune'', a declarat antrenorul principal al echipei sibiene, Alexandru Pelici.

