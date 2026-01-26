E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Chivu, clasament de pus în ramă. Etapă perfectă pentru Inter! Învingătoare în deschiderea rundei, 6-2 cu Pisa, ocupanta locului 1 în Serie A a văzut apoi cum rivalele la titlu au făcut pași greșiți, rând pe rând. Sport.ro oferă rezultatele perfecte din weekend pentru Chivu și clasamentul actual, de pus în ramă pentru tehnicianul român.

*FCSB, demnă de compasiune. Campioana ultimelor două ediții e într-o situație catastrofală. Primele trei meciuri oficiale din acest an au fost pierdute: 0-1 cu FC Argeș, 1-4 cu Dinamo Zagreb și 1-4 cu CFR. Sport.ro dezvăluie borna negativă pe care FCSB tocmai a atins-o pentru a doua oară, în actualul sezon.

*Sorana Cîrstea, dezvăluire spectaculoasă. Revenită în țară, după ultima ei prezență la Australian Open, jucătoarea de 35 de ani a vorbit despre controversatul meci pierdut, în turul II, cu Naomi Osaka. Sport.ro prezintă declarația Soranei despre ce i s-a întâmplat, la Melbourne.

