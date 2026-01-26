Istvan Kovacs a fost delegat să conducă meciul pe care Inter Milano, formaţie antrenată de Cristi Chivu, îl va disputa, în deplasare, cu Borussia Dortmund, în ultima etapă a Ligii Campionilor.

Kovacs va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi şi de rezerva Szabolcs Kovacs, ultimul fiind fratele său mai mic. În camera VAR se vor afla Rob Dieperink (Ţările de Jos) şi Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

După 7 etape, Borussia Dortmund ocupă locul 16, cu 11 puncte, în timp ce Inter e pe 14, cu 12 puncte. Conform formatului inaugurat în ediţia trecută, formaţiile clasate pe primele 8 locuri vor evolua direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off, tur-retur.

Pentru Istvan Kovacs, 41 de ani, acesta va fi al cincilea meci arbitrat în faza principală a Ligii Campionilor, ediţia 2025-2026, potrivit Agerpres. Românul a fost prezent până acum la:

*Olympiakos Pireu - FC Pafos 0-0 (17 septembrie 2025)

*Villarreal - Juventus 2-2 (1 octombrie)

*Liverpool - Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025)

*Galatasaray - Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026)

Partida Borussia Dortmund - Inter Milano se va disputa, miercuri, de la ora 22:00, în ultima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor.

