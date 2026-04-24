Dan Șucu l-a vrut pe Andrei Coubiș la Rapid! Omul care l-a întors din drum nu mai e la club

Andrei Coubiș, fundașul central în vârstă de 22 de ani legitimat în prezent la Universitatea Cluj, a reprezentat o țintă pentru gruparea bucureșteană în perioada de mercato din iarnă. Finanțatorul Dan Șucu l-a dorit pe jucătorul format de AC Milan, însă mutarea nu s-a mai materializat.

Omul de afaceri i-a cerut lui Mauro Pederzoli, fostul director sportiv al giuleștenilor, să îl monitorizeze atent pe stoper. Italianul nu a fost pe deplin convins de calitățile fotbalistului și i-a sugerat lui Șucu să nu îl aducă la echipă, opinie de care acționarul principal a ținut cont, potrivit Fanatik.

Astfel, la începutul anului, Coubiș a ajuns la U Cluj. În vara anterioară, el se aflase și în atenția celor de la Dinamo, dar interesul acestora a dispărut din cauza faptului că jucătorul nu a primit minute la Sampdoria, în prima parte a sezonului.