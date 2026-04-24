Dan Șucu l-a vrut pe Andrei Coubiș la Rapid! Omul care l-a întors din drum nu mai e la club

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andrei Coubiș a fost aproape de o mutare în Giulești. Dan Șucu a renunțat la transferul apărătorului în urma unui sfat primit de la fostul director sportiv al clubului.

TAGS:
Din articol

Andrei Coubiș, fundașul central în vârstă de 22 de ani legitimat în prezent la Universitatea Cluj, a reprezentat o țintă pentru gruparea bucureșteană în perioada de mercato din iarnă. Finanțatorul Dan Șucu l-a dorit pe jucătorul format de AC Milan, însă mutarea nu s-a mai materializat.

Omul de afaceri i-a cerut lui Mauro Pederzoli, fostul director sportiv al giuleștenilor, să îl monitorizeze atent pe stoper. Italianul nu a fost pe deplin convins de calitățile fotbalistului și i-a sugerat lui Șucu să nu îl aducă la echipă, opinie de care acționarul principal a ținut cont, potrivit Fanatik.

Astfel, la începutul anului, Coubiș a ajuns la U Cluj. În vara anterioară, el se aflase și în atenția celor de la Dinamo, dar interesul acestora a dispărut din cauza faptului că jucătorul nu a primit minute la Sampdoria, în prima parte a sezonului.

  • Sucu sportpictures
×
Costel Gâlcă și Dan Șucu / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ascensiune în Ardeal și debut sub tricolor

La gruparea clujeană, apărătorul a strâns deja 14 apariții, reușind să marcheze două goluri. Prestațiile sale solide au atras atenția la nivelul primei reprezentative. Regretatul antrenor Mircea Lucescu l-a convocat în premieră pentru barajul cu Turcia. Deși nu a evoluat împotriva echipei pregătite de Vincenzo Montella, fundașul a bifat 28 de minute în meciul amical pierdut în fața Slovaciei, scor 0-2.

Evoluțiile apreciate s-au reflectat direct și în valoarea sa de piață. Cota fotbalistului a crescut de la 100.000 de euro la momentul semnării cu Universitatea Cluj, la 500.000 de euro în prezent, potrivit platformei Transfermarkt.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!