Transfer ratat pentru FCSB! Jucătorul dorit de MM Stoica merge în La Liga

Campioana României l-a avut pe listă pe fundașul central olandez Justin de Haas, de la Famalicao, însă mutarea a picat, iar jucătorul urmează să ajungă în La Liga, la Valencia.

Jucătorul dorit de MM Stoica merge în La Liga

Mihai Stoica a confirmat că FCSB a purtat discuții pentru transferul lui de Haas, însă negocierile s-au blocat rapid.

Olandezul de 26 de ani și-a dorit un pas într-un campionat de top, iar oferta din România nu a fost suficient de convingătoare.

„Omul vrea campionat din primele cinci sau foarte mulți bani. Nu putem să venim cu sumele astea”, a explicat MM Stoica la Fanatik.

În cele din urmă, potrivit presei din Spania, fundașul urmează să semneze cu Valencia, unde este văzut ca o investiție pe termen lung pentru apărarea echipei din La Liga.

"De Haas poate juca excepțional și pe postul de fundaș stânga, ceea ce oferă staff-ului tehnic al Valenciei opțiuni tactice. Apărătorul central olandez sosește ca o investiție pe termen lung pentru a consolida apărarea Valenciei. Sosirea sa se numără printre cele mai recente noutăți despre Valencia pe piața transferurilor", a scris publicația Deporte Valenciano.