Roș-albaștrii au semnat în această iarnă cu Andre Duarte, dar i-au pierdut pe Adrian Șut și pe Malcom Edjouma.

FCSB pune la cale un transfer de top

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că roș-albaștrii negociază cu un fotbalist de top care să îl înlocuiască la mijlocul terenului pe Adrian Șut, care a decis să semneze cu Al Ain, formație din Emiratele Arabe Unite.

Oficialul campioanei României a menționat însă că lucrurile nu sunt încă stabilite, având în vedere că fotbalistul are oferte mai bune din punct de vedere financiar, însă din afara Europei, iar jucătorul și-ar dori să își continue cariera în fotbalul european.

Conform Fanatik, fotbalistul care ar putea ajunge în următoarele zile la FCSB este Ofri Arad, un mijlocaș defensiv din Israel, rămas liber în această iarnă după despărțirea de Kairat Almaty, revelația acestui sezon din Champions League.

Ofri Arad a fost titular în patru meciuri din Champions League în acest sezon și a și marcat un gol în cea mai importantă competiție intercluburi din lume. Israelianul a reușit să înscrie chiar împotriva lui Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, scor 1-2.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, potrivit Transfermarkt.

”Vom aduce un număr 6. Avem unul deja, dar nu știm ce șanse avem, deocamdată. Ne-a transmis că ia în calcul să vină, dar deocamdată, trebuie să vadă dacă nu cumva acceptă o ofertă de pe alt continent pe bani foarte mulți. Ezită, dar așteptăm.

E un jucător care a jucat într-o competiție europeană și a făcut-o bine sezonul acesta și care a terminat contractul acum! Este jucător liber. Va implica banii către el și un salariu bun. Are o cotă mare”, a spus Mihai Stoica, potrivit sursei citate.

