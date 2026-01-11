În această iarnă, FCSB l-a legitimat pe Andre Duarte, fundașul portughez trecut pe la FCU Craiova. Duarte a ajuns la FCSB liber de contract de la Ujpest. Tot în această iarnă, FCSB l-a pierdut pe Adrian Șut, care a decis să semneze cu Al Ain, în Emiratele Arabe Unite.

Mihai Stoica: ”Cernat a venit cu o propunere care ne place tuturor, dar nu ştim dacă jucătorul va alege să vină la noi!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat că Gigi Becali își dorește cu ardoare încă un mijlocaș la echipă după plecarea lui Adrian Șut, iar scouterii celor de la FCSB lucrează din greu.

Fără să dezvăluie vreun nume, oficialul campioanei României a mărturisit că Florin Cernat, directorul sportiv al celor de la FCSB a găsit un jucător interesant, însă rămâne de văzut dacă acesta va alege să semneze cu FCSB, în condițiile în care are oferte și din partea unor echipe unde ar câștiga mai bine, dar din afara Europei.

”Nu e vorba despre nimeni. Era vorba de un jucător, dar când a auzit postul pe care joacă s-a răzgândit, pentru că noi eram acoperiţi pe postul ăla. Nu avea sens să aducem un fotbalist care nu avea unde să joace. Rămânem cu variantele Toma, Stoian, David Popa pe poziţia de atacant lateral. Nu se mai pune problema să vină un jucător sub vârstă.

Gigi îşi doreşte foarte tare un mijlocaş central. Urmărim foarte mulţi jucători. Florin Cernat a venit cu o propunere care ne place tuturor, dar, deocamdată, nu ştim dacă jucătorul va alege să vină la noi, pentru că are oferte mult mai interesante din punct de vedere al banilor. Ezită însă să plece pe alt continent şi ar putea da curs ofertei noastre. Nu are sens să pronunţăm numele, deoarece nu avem siguranţa că ne va alege pe noi”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

