BOTOSANI - HERMANNSTADT 2-0 | Ongenda, pustiul crescut de PSG, a debutat in Liga 1

Urmareste Botosani - Hermannstadt LIVE pe www.sport.ro de la ora 21:00!

Min 90+4 Final de meci!

Min 77 GOOOL Botosani! Roman II marcheaza in urma unei noi lovituri de la colt.

Min 70 Ondenda, fotbalistul crescut de PSG, intra in locul lui Fulop si debuteaza in campionatul Romaniei.

Min 58 Fulop scapa si el singur cu portarul, dar din nou Cabuz are o interventie incredibila.

Min 53 Inca o ratare uriasa pentru moldoveni! Golofca scapa singur cu portarul lui Hermannstadt, dar Cabuz reuseste sa apere.

Min 47 Botosani are sansa de a face rapid 2-0: sutul lui Roman II spre poarta goala, respins uluitor de Coman.

Min 46 A inceput repriza a doua!

Min 45 Final de prima repriza!

Min 44 GOOOOL Botosani! Dumitras reuseste sa inscrie in urma cornerului rezultat.

Min 43 Cabuz respinge incredibil de sub transversala la sutul lui Roman II.

Min 38 FC Botosani a inceput sa domine partida. Sutul lui Golofca, in plasa laterala.

Min 35 Sut violent al lui Oaida care trece milimetric pe langa vinclul coltului lung.

Min 25 Soiledis, sut fabulos in bara. Mihai Roman reia, din cadere, pe langa poarta goala. Cea mai mare ocazie pentru Botosani.

Min 18 Pap, parada de exceptie! Scoate din vinclu lovitura de cap a lui Parvulescu.

Min 16 Sutul lui Blanaru trece putin pe langa poarta.

Min 10 Prima ocazie importanta apartine celor de la Hermannstadt! Pap reuseste sa intervina.

Min 1 A inceput partida!

Echipele de start:

FC Botosani: Pap - Dumitras, Burca, Miron, Soiledis - Rodriguez, Oaida - M.Roman, Fulop, Golofca - M.Roman II



AFC Hermannstadt: Cabuz - Coman, Parvulescu Dandea, Tatar - Antonov, Dalbea - Petrescu, Rusu, Curtean - Blanaru

Hermannstadt continua seria buna si dupa promovare si finala de Cupa din sezonul trecut. Sibienii au debutat cu victorie in Liga I, 1-0 cu Sepsi, iar acum se deplasarea la Botosani, una din echipele puternice din Liga I.

Costel Enache spera sa nu aiba parte de surprize in aceasta partida in care nu va putea folosi noile achizitii.

„Fotbalul nu e matematica. In fotbalul mondial tendinta este de echilibru, de egalizare a valorilor si de rezultate imprevizibile. Nu mai putem spune ca cineva e favorit dinainte. In prima etapa au fost rezultate destul de curioase sau surprize destul de multe. Ne asteapta un joc foarte greu. E clar ca trebuie sa tindem spre victorie pentru ca trebuie sa ne mentinem statutul. Acea victorie poate veni doar daca suntem constienti. Efortul de la Cluj trebuie facut din nou, iar determinare si spiritul de sacrificiu trebuie sa fie macar la acelasi nivel. Intalnim un Hermannstadt omogen, cu entuziasm, emulatie, o foarte buna organizare, cu o calitate buna la contraatac, o echipa care poate surprinde in orice moment la faze fixe. Hermannstadt este o echipa buna a campionatului, care va face probleme multor echipe. Ne asteapta un meci greu, dar eu merg cu incredere, bazata pe evolutia jucatorilor, pe modul in care s-au antrenat si pe modul in care ii simt in vestiar. Vad un grup unit, un grup care se simte bine impreuna”, a spus Costel Enache.

„Statistica de la ultimul campionat mondial a aratat ca echipa cu o posesie mai mica a fost castigatoare in majoritatea cazurilor. Nu neaparat daca iti propui sa ataci, poti fi castigator. Pentru a marca ai nevoie de o anumita calitate a jucatorilor sau un model de joc pe care sa-l construiesti in timp. Nu putem fi o echipa foarte buna de atac pozitional, foarte bine organizata defensiv, foarte buna de contraatac, foarte buna buna pe tranzitie. Este imposibil la nivelul nostru. Ideea este ca avem nevoie de cele trei puncte”, a mai spus Enache.



Botosani vine dupa remiza cu CFR, gol marcat de Fulop.

„Poate va fi un meci mai greu ca la Cluj. La Cluj nu eram obligati sa scoatem un punct sau sa batem. Acum suntem favoriti si trebuie sa facem tot posibilul sa castigam meciul. Probabil vom avea mai mult mingea, dar sper sa avem reusite si sa castigam. Avem o echipa omogena, suntem foarte bine in vestiar, uniti. Chiar simtim intre noi ca avem o unitate foarte buna. Probabil suntem mai buni decat anul trecut. Cei noi s-au integrat foarte repede, i-am primit foarte bine. Nu am ganduri marete. Si anul trecut am inceput foarte bine sezonul, dar am avut un ghinion. Imi doresc sa fiu sanatos si sa joc in cat mai multe meciuri. Am avut probleme, am pierdut doua saptamani din cantonament, mi-am revenit si sunt suta la suta”, a spus Lorand Fulop.