Hervin Ongenda, aproape de Rapid! Cu ce salariu îl ademenesc giuleștenii pe preferatul lui Valeriu Iftime 

Rapid a suferit a șasea înfrângere a sezonului în rund 25 a campionatului. Giuleștenii au fost învinși de FCU Craiova, 1-2, chiar pe teren propriu, grație reușitelor lui Juan Bauza (26 ani) și Yassine Bahassa (30 ani). Mai mult, eșecul i-a coborât pe poziția a patra, pentru că FCSB a câștigat cu FC Voluntari, 2-1, și a căpătat un avans de 2 puncte.

Rapidul îl vrea pe Hervin Ogenda

Pentru a obține cât mai mult în anul centenarului, Rapidul vrea ca Hervin Ongenda (27 ani) să facă parte din lotul lui Adrian Mutu încă din această iarnă, potrivit jurnalistului Decebal Rădulescu.

Liber de contract după despărțirea de Apollon Limassol, unde a marcat 2 goluri și a oferit 3 pase decisive în 21 de meciuri, mijlocașul ofensiv francez este ademenit cu un salariu lunar de 10.000 de euro pe lună de către giuleșteni.

„Rapid București se pregătește de o lovitura pe piața transferurilor. Hervin Ongenda (27 de ani) e foarte aproape să semneze un contract de 1,5 ani cu giuleștenii. Salariul ar urma să fie de 10k lunar.

Managerul Daniel Niculae împreuna cu Victor Angelescu și-ar dori un acord pe 6 luni cu drept de prelungire. Dar, cel mai probabil, în scurt timp se va ajunge la o înțelegere.

Hervin a evoluat ultima dată în Cipru, la Limassol”, a fost mesajul postat de jurnalistul Decebal Rădulescu pe contul său de Facebook.

Marian Iancu nu înțelege managementul Rapidului

Marian Iancu (57 ani) este de părere că Adrian Mutu a scos maximum din lotul pe care-l conduce. Fostul finanțator al Politehnicii Timișoara nu înțelege de ce Dan Șucu (59 ani) și Victor Angelescu (38 ani) nu au investit în transferuri în această campanie de achiziții, având în vedere că echipele fruntașe s-au întărit.

„Din punctul meu de vedere, lotul Rapidului e consumat la maxim, nu are nicio rezervă neexploatată meci de meci, atinge maximum meci de meci, mai ales la meciurile de acasă, sunt turați, sunt forjați la maxim. Nu pot mai mult, e totul limitat. Nu au bancă de rezervă. Mutu ce să facă?

Am văzut că s-au apucat să facă transferuri. Au făcut transferuri pentru obiectivul din 2043, e bine. E bine și lucrul ăsta, măcar știi că în 2043 ai un obiectiv. Asta dacă nu îi vinde. Că exista treaba asta, când apar tineri de valoare sunt și vânduți imediat. Rapid e condusă corporatist din punct de vedere financiar.

În anul centenarului, nici nu știu care e obiectivul, să joci în play-off cred că e prea puțin, să joci în cupele europene cred că e prea mult față de investițiile care s-au făcut. Ori dacă tu clamezi că la anul sau peste doi ani vrei să iei campionatul și tu nu te-ai apucat să îți construiești de acum un lot, care să joace împreună o anumită perioadă de timp, ca să poți să te duci spre obiectiv.

Te uiți în fața ta și vezi ceilalți competitori, care an de an investesc și an de an își completează lotul de jucători. Dacă tu nu vezi decalajul tău, câți timpi morți ai în urmă, atunci ai o problemă”, a spus Marian Iancu, pentru Fanatik.

Următorul meci pentru Rapid va fi cu CS Mioveni, echipă care este neînvinsă de la preluarea lui Nicolae Dică (42 ani), pe 17 februarie, de la 20:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.