După primele cinci etape din Superliga României, avem un golgheter lider solitar cu patru reușite și patru pasatori decisivi în top, fiecare cu câte trei assist-uri până acum.

La capitolul assist-uri, este de remarcat că Universitatea Craiova dă doi dintre cei mai buni pasatori decisivi ai campionatului.

Topul golgheterilor din Superliga 2025-2026 după 5 etape



4 goluri:

Florin Tănase (FCSB) (2 din penalty)

3 goluri:

Danny Armstrong (Dinamo) (2 din penalty)

Alexandru Ișfan (Farul Constanța)

Alin Roman (UTA Arad)

Răzvan Tănasă (Farul Constanța)

Sebastian Mailat (FC Botoșani)

Alexandru Dobre (Rapid) (foto)

Jovo Lukic (U Cluj)

Topul celor mai buni pasatori decisivi din Superliga 2025-2026 după 5 runde



3 assist-uri:

Silviu Balaure (FC Hermannstadt)

Caio (FC Argeș)

Lyes Houri (Universitatea Craiova)

Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova)

Un fotbalist din Superliga îl încântă pe Panduru: „De mult n-am mai văzut așa fentă!”



Oțelul Galați și Rapid au remizat, scor 1-1, în ultimul meci al etapei #5 din Superligă.

Ciobanu a deschis scorul pentru gălățeni, iar Dobre a egalat pentru giuleșteni cu o fază de senzație.

În minutul 60, Alexandru Dobre a luat mingea pe cont propriu, l-a depășit pe Zivulic cu o fentă scurtă și a finalizat la colțul scurt, fără șanse pentru Dur-Bozoancă. Reușita l-a cucerit pe Basarab Panduru.

”Nici nu ştiu rezultatul ăsta pe cine ajută. Oţelul marchează în prima repriză. Rapid se pune pe treabă, se trezeşte, joacă fotbal, marchează Rapidul prin Dobre, vreau să vedem golul, din nimic inventează golul ăsta.

Este golul lui, nu are treabă cu absolut nimeni, îi ia faţa fundaşului, fenta este ceva... de mult n-am mai văzut aşa fentă, mare fentă. La scurt nu ai voie să iei gol, dacă ai luat la scurt ești de vină.

Nu trebuia să ia gol la colţul scurt. Te-ai dus pe lung şi ai lăsat scurtul liber. Trebuia să scoată portarul! Au fost intervenţii mult mai grele, mingea asta trebuie s-o aperi”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

