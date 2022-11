Toni Petrea, sincer: „Mă bucur că nu s-a întâmplat asta”. La ce s-a referit antrenorul Chindiei

După meci, Toni Petrea a evidențiat că se bucură de faptul că elevii săi nu au cedat pe final și au luptat până în ultimul minut, de aici venind și golul egalizator marcat de Neguț dintr-o lovitură de la 11 metri.

Totodată, antrenorul revelație din acest sezon a vorbit și despre sistemul VAR, într-un meci în care meciul a fost oprit cu 10 minute pentru a se analiza faza din care târgoviștenii au restabilit egalitatea.

„Ocazii de ambele părți, cred că e un rezultat echitabil. Mă bucur că nu am cedat, am reușit să punem presiune și să egalăm. În momentul în care suntem compacți și alergăm toți putem să blocăm adversarul. Știam calitatea adversarilor, dar cred că am reușit să-i anihilăm în mare parte.

Ne-a spus că nu funcționează camera de la VAR și că nu știe ce să zică. A fost un ritm destul de intens la acest joc. Chiar nu mai știam câte momente mai aveam pentru schimbări, nu mai știam ce să fac. Voiam să fac o schimbare înainte de golul egalării, dar am schimbat și am băgat jucător defensiv, să echilibrez la mijloc.

Și un punct e bun pentru noi în compania liderului. Nu mi-am făcut niciodată planuri când am venit aici. Am încercat să transmis tuturor că trebuie să ne gândim de la meci la meci. Să dăm totul și să încercăm să câștigăm. Faptul că am strâns puncte e bine pentru noi, că ne-am ridicat în clasament, dar trebuie să continuăm tot așa”, a spus Anton Petrea după meci.

Chindia Târgoviște - Farul Constanța 1-1

Farul Constanța nu a mai pierdut de nouă meciuri, odată cu acest rezultat de egalitate pe care Chindia Târgoviște l-a smuls în urma unei faze „bizare” (MAI MULTE DETALII - AICI).

În minutul 67, Pitu a deschis scorul pentru trupa de pe litoral, însă Neguț a restabilit egalitatea în minutul 90+1, iar formația dirijată de Toni Petra a obținut, astfel, un punct important.

În următoarea partidă, Farul Constanța se va duela cu FC Botoșani abia pe 3 decembrie, de la ora 18:00, în timp ce Chindia Târgoviște se va confrunta cu Universitatea Craiova pe 29 noiembrie, de la ora 19:00.