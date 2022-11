Rapid - Universitatea Craiova, ora 20:30, LIVE TEXT | Mutu și Rădoi se întâlnesc în Giulești

După două înfrângeri consecutive, 1-3 cu FCSB în campionat și 0-2 cu Farul Constanța în Cupa României, Rapid caută victoria care să o ajute să se mențină pe locul doi în Superligă.

Rapid - Universitatea Craiova, ora 20:30, LIVE TEXT | Derby în Giulești

Giuleștenii întâlnesc Universitatea Craiova, echipă pe care au învins-o în turul campionatului cu 1-0, pe ”Ion Oblemenco”. Oltenii vin după patru victorii consecutive în campionat și după egalul surprinzător cu Ocna Mureș din Cupa României, scor 1-1.

În cazul unui succes în Giulești, Universitatea poate trece pe locul doi în campionat, cu 33 de puncte, peste Rapid, care are 32, și peste CFR Cluj, care a strâns 31 de puncte (cu două meciuri în minus).

„Eu cred că va fi un derby atât pe teren, cât și în tribune. Un meci în care se întâlnesc doi antrenori care se cunosc foarte bine. Am fost la naționala mare, eu, el la cea mică, am fost doi ani colegi la licența PRO, colegi la echipa națională atâta timp, am fost și adversari în Champions League.

E clar că amândoi ne cunoaștem principiile de joc. Vom încerca să ne surprindem unul pe celălalt din punct de vedere tactic, dar cred că meciul se va ridica la nivelul așteptărilor.

Mari probleme nu avem, exceptându-i pe Elvir Koljic și Raul Silva. Restul jucătorilor sunt apți, din punct de vedere fizic. Jucătorii s-au antrenat foarte bine săptămâna aceasta, exceptând rezultatul cu Ocna Mureș, din Cupă. Sper să se ridice la nivelul așteptărilor și să demonstreze că meciul din Cupă a fost o simplă întâmplare”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.