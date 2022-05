Toni Petrea a anunțat pe ce jucător nu se poate baza FCSB la meciul cu FC Argeș + laude pentru Olaru

FCSB are nevoie de o victorie, a patra consecutivă, pentru a rămâne cu șanse reale în lupta la titlu. La partida cu FC Argeș, Toni Petrea a anunțat că nu se va putea baza pe fundașul dreapta Valentin Crețu.

Valentin Crețu ratează meciul FCSB - FC Argeș

Jucătorul de 33 de ani a suferit o accidentare la un antrenament, a ratat și meciul cu Farul (0-4), iar acum se află în perioada de recuperare. La conferința de presă premergătoare partidei de pe Arena Națională, antrenorul Toni Petrea a vorbit și despre Darius Olaru, care traversează o formă extraordinară.

"În afară de Crețu, care încă e în perioada de recuperare, toți jucătorii sunt apți pentru a evolua. Olaru e un jucător în formă, nu știu dacă e cel mai în formă, dar e un jucător valoros, care a avut evoluții din ce în ce mai bune, asta e foarte bine pentru el, poate intră în atenția selecționerului.

Am mai avut jucători așa, dar nu pot să compar, e diferit el, face un travaliu incredibil, mai discut cu el și îi spun că apare în anumite momente și face faza de apărare în altă zone în care este el obișnuit", a spus Toni Petrea, la conferința de presă.

31 de meciuri a strâns Valentin Crețu la FCSB în acest sezon

FCSB are 46 de puncte și ocupă locul secund, la o lungime peste Universitatea Craiova, care are un meci în plus. Lider este CFR Cluj, cu 48 de puncte.