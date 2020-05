"Toate echipele s-au antrenat intr-un fel sau altul!" Un antrenor din Liga 1 se OPUNE carantinarii jucatorilor: "Carantina nu ne ajuta!"

Ministerul Tineretului si Sportului, impreuna cu Ministerul Sanatatii au facut un regulament pe care echipele din Liga 1 trebuie sa il respecte pentru a reveni la antrenamente.

Dupa ce Gica Popescu si-a expus parerea despre regulamentul propus de MTS, in care este sugerat ca fotbalistii sa stea in carantina pe toata perioada desfasurarii campionatului, nici Ilie Poenaru, antrenorul Academicii Clinceni nu este de acord.

Poenaru a vorbit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre propunerea MTS, dar si despre timpul de care echipele au nevoie pentru a reveni intr-o forma buna, astfel incat jucatorii sa nu se accidenteze in momentul reluarii sezonului.

"Suntem de acord cu testele, desi costurile sunt destul de mari, carantina nu ne ajuta. Depinde de deciziile care se iau pana la urma, este problema conducerii, si a mea, bineinteles, dar pe mine ma intereseaza sa se spuna ce facem pentru a putem creiona perioada de pregatire.

Tinand cont ca am stat foarte mult, avem nevoie de 5-6 saptamani de pregatire. Stim cu totii ca toate echipele s-au antrenat intr-un fel sau altul, nu plecam de la 0 din punct de vedere al pregatirii.

La ce am lucrat si am facut, ne-ar mai trebui 3-4 saptamani cel putin. Am vrut sa facem testele in timpul saptamanii, undeva spre joi-vineri, insa jucatorii straini se intorc abia vineri noapte si am hotarat sa le facem luni.

In ce mod ne putem antrena in cele doua saptamani in cantonament? Daca incepem cu 3-4 jucatori antrenamentele, este ok, putem face asta cateva zile, dupa aceea trebuie obligatoriu sa ne antrenam in grup", a declarat Ilie Poenaru la PRO X.