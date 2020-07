Tanase, LA PAMANT dupa infrangerea cu Craiova: "Nu mai impunem respect!" Ce spune despre penalty-urile controversate din meci 

Universitatea Craiova s-a impus cu FCSB dupa 6 meciuri consecutive fara victorie in fata ros-albastrilor, 2-1.

Problemele se tin lant de FCSB, care a ajuns la a treia infrangere de la restartul campionatului si in acest moment se afla sub Botosani in clasamentul playoff-ului, la doua puncte de locul care ii asigura prezenta in cupele europene.

Florin Tanase, capitanul ros-albastrilor a vorbit la finalul meciului, vizibil dezamagit de infrangerea suferita.

"Din nou nu am reusit sa obtinem punct, din pacate, pentru ca am facut un joc bun dupa parerea mea. Dar daca nu inscrii multe goluri si primesti goluri din doua penalty-uri.

Nu stiu ce sa zic, Vlad a zis ca a dat in minge. O sa ma uit si eu pe reluari. Am inteles ca am avut si noi penalty sau penalty-uri care nu s-au dat, dar nu trebuie sa acuzam arbitrajul, nu e primul meci in care nu luam punct.

Suntem intr-o situatie foarte grea, speram ca de la anul sa nu mai fim in situatia asta.

Din pacate pentru noi, in ultimul timp nu mai impunem respect, nu le mai e frica adversarilor de noi. Vedem ce vom face, o vom scoate noi la capat. Ne ramane Cupa, sper sa o castigam si sa stergem cu buretele", a declarat Florin Tanase la finalul meciului.