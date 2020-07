Gigi Becali SPULBERA arbitrajul din meciul cu Craiova! "Alea sunt golurile lui Birsan! Prin el iese afara toata mizeria fotbalului romanesc!"

Gigi Becali a comentat la Pro X modul in care a fost arbitrat meciul cu Universitatea Craiova.

Patronul lui FCSB si-a inceput discursul ironic, iar apoi a vorbit despre modul in care arbitrul Marcel Birsan a decis soarta partidei, refuzand doua penalty-uri pentru "ros-albastri".

"Dimineata e foarte buna. De ce? Pentru ca am vazut astazi toate mizeriile si toate tampeniile care s-au intamplat si sa iasa mizeria fotbalului romanesc la iveala.

Pai daca mai e lasat sa arbitreze Birsan, iese afara toata mizeria fotbalului romanesc. Pai cand a dat Cristea gol, el se uita si nu ii venea sa creada, nu ii venea sa fluiere. Cum sa il pui tu pe Birsan sa arbitreze?

Pai lui Hategan nu ai cum sa ii spui asa ceva, nu se face el de ras.

Simulare la Mihaila, se vede ca baga piciorul el, dupa aia clar vede cum Vlad loveste mingea, dupa aia se loveste de capul jucatorului. Dupa aia la Tanase, de doua ori! Pai noi aseara am jucat cu o echipa de Liga 1?! Am jucat cu una de Liga 2, care nu a avut un sut pe poarta.

Alea sunt golurile lui Birsan. Ii spunem 'Hai, noroc Birsane!'. Nu am jucat aseara cu o echipa din Liga 1, am jucat cu nea Birsan.

Cand pui pe cineva, trebuie sa pui un kamikaze daca vrei sa faci ceva. Trebuie sa il pui pe unul care nu are minte. Nu mai vreau sa jignesc oameni, dar asta te aduce in stare. El nu are minte la cap, trebuie dus undeva controlat. Cum sa dai doua 11 metri in halul asta si sa nu dai la Man.

Nu am mai stat sa fac scandal de mult, dar e inadmisibil, sa te bata o echipa cu 2-1 care nu are niciun sut pe poarta, nu e normal. Pe mine ma interesa un singur punct", a declarat Becali la Ora exacta in sport.