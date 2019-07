Tiriac, chemat sa faca SET la Dinamo!!! Breaking news: Negoita ii da gratis clubul! Anuntul facut in aceasta dimineata

Negoita vrea cu orice pret sa dispara de la Dinamo, dar nicio oferta nu-l multumeste.

Negoita a discutat cu afaceristul Claudiu Florica, insa fara vreun rezultat concret. Patronul lui Dinamo e gata sa cedeze clubul si gratis si avanseaza numele sau favorit pentru viitorul 'cainilor': Ion Tiriac! Tiriac i-a suparat pe dinamovisti dupa ce s-a amuzat pe seama ultimei infrangeri suferite de alb-rosii: "30-0 sau 0-30 e cel mai important scor intr-un game de tenis. Ca 2-0 la fotbal. Bine, inca n-a fost 30-0 la fotbal, dar asa cum se duce Dinamo, poat eiese".



"Domnul Tiriac este un dinamovist pursange. Are o expertiza sportiva de necontestat, a organizat si organizeaza turnee la cel mai inalt nivel, are o avere considerabila, prin urmare cred ca este cea mia buna solutie pentru Dinamo. Imi exprim disponibilitatea de a-i ceda gratuit pachetul majoritar de actiuni la Dinamo. Cu o minima conditie, anume aceea de a realiza investitii in club prin care sa readuca Dinamo acolo unde ii este locul, sa faca performanta. In conditiile in care il cedez gratuit, cred ca este o afacere extrem de buna pentru dansul si sper sa accepte si sa reuseasca sa readuca Dinamo acolo unde ii este locul", a spus Ionut Negoita pentru Gazeta Sporturilor.