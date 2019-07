Ion Tiriac, sofer de LUX pentru Simona Halep! A condus-o de la aeroport cu o limuzina de 400.000 euro! VIDEO

Simona Halep a fost asteptata de Ion Tiriac si Ilie Nastase la revenirea in tara cu trofeul Wimbledon.

Simona Halep a adus trofeul Wimbledon pentru prima data in istoria Romaniei, dupa 6-2; 6-2 cu Serena Williams in finala de sambata.

Simona Halep s-a intors in tara azi cu o cursa de Londra la ora 17:00, iar greii tenisului romanesc au asteptat-o la aeroport, alaturi de reprezentanti ai presei si fani.

Ion Tiriac, presedintele federatiei de tenis a fost sofer pentru Simona Halep. La finalul conferintei, Simona s-a urcat intr-o limuzina Rolls Royce Phantom de 400.000 de euro condusa de cel mai bogat roman. In masina s-a urcat si Ilie Nastase, cel care are permisul suspendat in urma unui incident petrecut in urma cu cateva luni.

Simona Halep nu a mers mult cu limuzina lui Tiriac. Campioana de la Wimbledon a coborat din Rolls Royce ca sa le dea autografe fanilor.

VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO