Momentul in care Simona Halep coboara din limuzina lui Tiriac ca sa salute fanii de la aeroport. VIDEO

Simona Halep, prima castigatoare din istoria Romaniei la Wimbledon, a aterizat azi la ora 17:00 pe aeroportul din Otopeni. Simona Halep le-a aratat romanilor trofeul, apoi a tinut o scurta conferinta de presa in care a anuntat ca viseaza la o medalie la Jocurile Olimpice, dupa care a fost preluata de Ion Tiriac la bordul unei limuzine Rolls Royce pe care a condus-o chiar el.

La iesirea din aeroport, limuzina lui Tiriac s-a oprit pentru ca Simona Halep sa coboare si sa-i salute pe fanii care o asteptau. O femeie i-a daruit un trandafir, iar apoi Halep s-a urcat inapoi in masina. Erau zeci de oameni care erau pregatiti cu cadouri si sperau la autografe din partea campioanei de la Wimbledon.

Simona Halep: Tiriac m-a ajutat prin sfaturile pe care mi le-a dat!

"As vrea sa multumesc familiei in priumul rand pentru tot sprijinul pe care l-am avut. Le multumesc antrenorilor pe care i-am avut de cand am inceput sa tin racheta in mana si echipei mele care ma ajuta in fiecare zi. Bineinteles, si Federatiei pentru ca fara ei nu stiam ce e tenisul. Si fanilor mei, normal. Bineinteles, sunt oameni speciali in viata mea. O sa incep cu doamna Ruzici. Darren Cahill care m-a invatat sa cred in mine si sa pot sa castig pe marile arene. Domnul Tiriac care m-a ajutat prin sfaturile pe care mi le-a dat. Dure si mai putin dure. Multumesc foarte mult", a spus Simona Halep la revenirea in tara.