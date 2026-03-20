Fostul colaborator al lui Laurențiu Reghecampf a primit o propunere de a rămâne în club, dar a refuzat-o, astfel că acum se ocupă de clinica sa din București. În această perioadă nu a dus lipsă de oferte și a primit chiar două propuneri de a reveni în fotbal, refuzate din start.

Neubert a vorbit deschis despre metodele de dopaj din fotbal și spune că aceste tehnici nu-și au locul în fotbal. În ciclism, în schimb, e convins că sunt cazuri de dopaj.

”Nu înțeleg de ce un fotbalist s-ar dopa. E un mare risc și nu merită”, spune omul care și-a încheiat, recent, al treilea ”mandat” la FCSB.

Thomas Neubert: ”La ciclism, fiecare e dopat”

„Stop! Mai vreau să zic ceva. Dopingul în fotbal nici nu ajută foarte mult. Fotbalul e un sport cu multe elemente fizice. De exemplu, un maratonist, dacă face doping cu EPO (n.r. - eritropoetina), asta e pentru anduranță, poate să parcurgă o distanță mai lungă. Da, e doping și e interzis.

Dar un fotbalist, dacă ia EPO, el aleargă tot între 10 și 12 kilometri. Efectul e zero. El nu poate alerga 15 sau 16 kilometri doar pentru că e dopat. Un alt punct: dacă un jucător ia steroizi pentru forță, masă musculară - forța e doar un parametru fizic, nu ești automat un fotbalist mai bun. Pentru mine, nu înțeleg de ce un fotbalist ar face doping. Există un risc mare și nici nu merită. Nu are sens, nu ajută!

(...)

„La ciclism e altceva. Tour de France, altceva! Acolo fiecare e dopat, eu știu! Cum e cu dopingul? Se fac niște teste în laborator. Farmacia face medicamente. E un joc: să dezvolți medicamente care să nu fie depistate. Primul care va fi testat pozitiv, pentru că apare o tehnologie nouă de testare, e ghinionist.

La un sport ca ciclismul, fiecare e dopat, clar. Nu poți face altfel, în 3 săptămâni, 5.000 de kilometri în Turul Franței, pe Alpi. N-ai cum să faci dacă nu ești dopat. Toți știu. Și Armstrong (n.r. - Lance Armstrong) a fost, și Ullrich (n.r. - Jan Ullrich)”, a spus Neubert, la GSP.ro.

Thomas Neubert și-a început cariera de preparator fizic la Kaiserslautern, unde a activat între 2008 și 2009. În România a ajuns în 2010, când a fost în staff-ul lui Laurențiu Reghecampf la Gloria Bistrița.

L-a urmat pe ”Reghe” la mai multe echipe, printre care Concordia Chiajna, FCSB, Al-Hilal, Litex sau Al-Wasl, iar în 2020 a revenit la campioana en-titre, unde a lucrat cu antrenori precum Mihai Pintilii, Edward Iordănescu, Leo Strizu, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Elias Charalambous.

