Anunțul făcut de FCSB în ziua meciului cu CFR Cluj

FCSB - CFR Cluj este duminică seară de la ora 20:00.

Roș-albaștrii primesc vizita vicecampioanei României în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii. Ultima întâlnire dintre cele două s-a încheiat 2-2, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

FCSB a anunțat în ziua meciului cu CFR Cluj detalii privind accesul pe Arena Națională la partida de duminică seară. Accesul suporterilor se va face începând cu 18:30, iar fanii roș-albaștrilor vor putea să-și achiziționeze bilete la casele de la stadion până la 20:00.

”Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise între 12:00 și 20:00. Biletele sunt disponibile și online, pe platforma de ticketing a clubului. Accesul spectatorilor se va face începând cu 18:30.

Vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB.

FCSB întâlnește o echipă care vine cu un moral bun, după trei victorii la rând în campionat. CFR Cluj speră din nou la o revenire spectaculoasă în zona play-off-ului, chiar dacă distanța față de locul șase este acum de șase puncte.

Programul lui FCSB în finalul sezonului regulat

  • Etapa 23: CFR Cluj (acasă)
  • Etapa 24: Csikszereda (acasă)
  • Etapa 25: FC Botoșani (acasă)
  • Etapa 26: Oțelul Galați (deplasare)
  • Etapa 27: Universitatea Craiova (deplasare)
  • Etapa 28: Metaloglobus (acasă)
  • Etapa 29: UTA Arad (deplasare)
  • Etapa 30: U Cluj (acasă)

Dacă FCSB va rata play-off-ul, va fi o premieră în noul format al Superligii, cu sezon regulat, play-off și play-out. Cea mai slabă clasare a fost în sezonul pandemic, 2019-2020, un loc cinci.

