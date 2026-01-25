Roș-albaștrii primesc vizita vicecampioanei României în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii. Ultima întâlnire dintre cele două s-a încheiat 2-2, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.



Anunțul făcut de FCSB în ziua meciului cu CFR Cluj



FCSB a anunțat în ziua meciului cu CFR Cluj detalii privind accesul pe Arena Națională la partida de duminică seară. Accesul suporterilor se va face începând cu 18:30, iar fanii roș-albaștrilor vor putea să-și achiziționeze bilete la casele de la stadion până la 20:00.



”Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise între 12:00 și 20:00. Biletele sunt disponibile și online, pe platforma de ticketing a clubului. Accesul spectatorilor se va face începând cu 18:30.



Vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB.