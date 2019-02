A picat cel mai important transfer anuntat pentru un club de Liga 1! Jucatorul a semnat in Italia

Anuntat drept cel mai important transfer al iernii pentru o echipa de Liga 1, mutarea lui Dumitru Cardoso a picat.

In varsta de 27 de ani, Dumitru Cardoso era asteptat de FC Voluntari insa jucatorul a ales sa mearga in Italia. A semnat cu Livorno, echipa care i-a oferit un salariu mult mai bun decat ce puteau oferi ilfovenii.



Dumitru Cardoso a mai jucat in Italia la Empoli si Napoli. Napoletanii l-au mai imprumutat la Cittadella, Reggina sau Nottingham Forest. Cardoso a jucat 10 meciuri pentru nationala Italiei U19 si 9 partide pentru nationala U20.