VIDEO-ul anului! Becali interzice Whatsapp-ul! :)) "Pac, pac, video la Becali! Lasati-ma in pace! Cine nu se leapada de Whatsapp, nu e fratele meu! Pac, i-am blocat numarul!"

Patronul FCSB se lupta cu tehnologia. :)

Becali si-a scos aplicatia de Whatsapp de pe telefon: il epuiza! :) Becali vrea sa renunte la telefonul de ultima generatie pe care il are si sa revina la 'unul cu butoane'. Patronul FCSB crede ca si jucatorii sai ar trebui sa procedeze la fel daca-si doresc sa aiba succes in cariera.

"Pustii astia tre sa inteleaga: sa lase mobilul, whatsappurile. Trebuie sa doarma 8-9 ore pe zi, sa doarma cu minge in loc de perna. Sa manance sanatos si la femei... cumpatat. Whatsapp-ul te incurca. Pe mine ma incurca si l-am scos, l-am inchis. Am zis ca orice calugar, preot care vorbeste cu mine trebuie sa fie fara whatsapp. Blochez pe oricine are whatsapp. Ieri a venit un calugar la mine. L-am intrebat daca inchide whatsapp-ul. A zis ca da. I-am spus ca daca nu-l inchide, nu mai ramane cu mine frate, prieten. I-am zis: esti calugar sau esti regizor de film? Whatsapp.. toata ziua primesc clipuri, clipuri. Ce-mi dati mie atatea clipuri religioase, ma? Eu invat religia de la sfinti. Imi dau mie toti filosofii... Toata lumea lui Becali. Orice chestie, imi trimitea mie! Daca nu te lepezi de Whatsapp, cu Becali nu esti prieten.

Telefonul asta digital.. nu-l mai vreau. Vreau sa iau cu butoane. Nu mai am whatsapp de 5 zile. Mama, ce odihnit sunt, ce bine ma simt. Oiu, piu, piu toata ziua whatsapp. Vreau telefon cu butoane! Am eu unul vechi, mai valoros, l-am tinut. Vrei sa fii fotbalist? Ia-ti telefon cu butoane. Telefonul iti mananca creierul, nu mai poti fotbal total! Man are smartphone, dar nu se uita pe internet. Cand are pauza, doarme. Nu se uita pe internet. Daca te uiti, uita-te, dar nu toata ziua. Numai internet si numai prostitutie. Te gandesti numai la femeile alea pe care le vezi. Toata ziua facebook, sa vezi ce-a facut, ce-a zis, toata ziua pe Instagram, ce si-a cumparat, ce si-a pus, ce aia. Denis Alibec e fotbalist de mare valoare. E nascut mare! Dar i-a mancat creierul jocul pe calculator. Ca persoana publica, e bine sa ai Instagram. Iti faci publicitate, iti cresti cota. Ronaldo ia milioane de euro si pe instagram. Nu sa-ti distruga instagramul creierul, mintea. Man nu sta pe Instagram, pune niste poze, dar il studiaza altii", a spus Becali la PRO X.