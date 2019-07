"Teixeira se intoarce la Rapid!" Salariul urias pe care i-l ofera Rapidul: record pentru Liga a 2-a

Teixeira e hotarat sa joace pana la 40 de ani.

Adrian Hulubei, presedintele AFAN, stie ca Felipe Teixeira va ajunge saptamana viitoare in Romania si va semna cu Rapid.

"Teixeira se intoarce la Rapid! Transferul se va face in proportie mare. E in vacanta acum, cu siguranta va ajunge saptamana viitoare in Romania. Are oferte si din Romania si din Portugalia!", a anuntat presedintele Asociatiei Fotbalistilor la Digisport.

Rapid are buget de 2,5 milioane de euro in urmatorul sezon si e gata sa ii ofere lui Teixeira un salariu colosal pentru nivelul ligii secunde - 10.000 de euro pe luna, mai scrie Digisport.

Daniel Pancu il asteapta cu bratele deschise pe Teixeira, cu care a fost coleg la Rapid in perioada 2011-13.

"E un jucator extraordinar din punctul meu de vedere, fizic sta foarte bine si in opinia mea mai poate juca doi ani la nivel inalt", spune Daniel Pancu.

Teixeira implineste 39 de ani in luna octombrie.

