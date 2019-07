Antrenorul favorit sa preia CSA Steaua surprinde: "Pentru mine, si FCSB e tot Steaua!"

Adrian Neaga spune ca atat CSA cat si FCSB pot fi numite "Steaua".

Adrian Neaga, unul dintre antrenorii propusi pentru preluarea CSA Steaua dupa plecarea lui Lacatus, spune ca pentru el atat CSA cat si FCSB pot fi numite Steaua.

"Puteti sa-mi spuneti dumneavoastra care e Steaua? Eu nu ma pricep juridic, din punctul meu de vedere eu am jucat la ambele."

"Este foarte frumos ca Steaua din prima liga reprezinta Romania in cupele europene si aduce puncte, si este cel mai frumos lucru ca Steaua din Liga a 4-a are suporteri. Fotbal fara suporteri nu exista si nu va exista.", a spus Neaga pentru ProSport.

Neaga a fost propus de Piturca la CSA Steaua, dar o parte a suporterilor nu il vor la echipa.

Recent, fanii CSA si-au manifestat reticenta prin mesaje inscriptionate pe zidurile complexului Ghencea.

"Daca erau o mie de suporteri pe garduri, da, dar asa sunt pareri impartite. Dupa acel incident cu gardurile, am vorbit cu cativa baieti din galerie si sunt foarte putini care nu ar vrea sa ajung eu in Ghencea."

"Daca as ajunge antrenor la Steaua, as face tot ceea ce depinde de mine ca Steaua din liga 4 sa promoveze in Liga 3.", a mai spus Neaga pentru ProSport.