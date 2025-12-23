Cu Borcea în conducere, Dinamo a câștigat ultimul său titlu de campioană, în sezonul 2006/2007. De atunci, "câinii" nu au mai izbutit o astfel de performanță, au petrecut inclusiv un sezon în liga a doua, însă acum par capabili de noi performanțe.



Cristi Borcea: "Dinamo se poate bate la campionat dacă aduce 3-4 jucători"

Cristi Borcea se declară un admirator al simbiozei dintre actualii acționari, conducere și suporteri, însă fostul șef de la Dinamo crede că echipa are nevoie în această iarnă de cel puțin trei transferuri de calitate pentru a se lupta la titlu.



"Dinamo are o structură foarte bine organizată acum. E prima dată după mulți ani când e o simbioză între acționari, conducere executivă și suporterii.



Fiind un campionat slab, dacă Dinamo aduce 3-4 jucători, poate să se bată la campionat.



Un titlu ar însemna o satisfacție mare și o șansă imensă pentru ei. Ei au jucat constant bine, chiar dacă au mai pierdut. Dar când a fost presiunea de a fi pe primul loc, experiența s-a văzut. Când ar fi trebuit să facă cel mai bun meci, au făcut cel mai slab meci din campionat", a spus Cristi Borcea, într-un interviu pentru PRO TV.

Dinamo a încheiat anul 2025 pe locul 4, cu 38 de puncte, doar două sub liderul Universitatea Craiova. Din sezonul regulat mai sunt de disputat 9 etape.

Și Kopic vrea 4 transferuri în iarnă

La plecarea din România, Kopic a anunțat că își dorește patru transferuri în această perioadă de mercato. Cel mai probabil, printre acestea se va număra și un atacant.



”E ceva de care deja ne preocupăm, căutăm și aș vrea să semnăm patru jucători, plus sau minus. Am clarificat totul și vom lucra la asta.



Pentru moment, sunt mulțumit cu jucătorii pe care-i am la dispoziție, dar nu este ceva nou. Trebuie să acoperim niște poziții, încă din vară ne-am dorit”, a spus Zeljko Kopic, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

