Inca o reactie a lui MM Stoica dupa remiza cu CFR! "Suntem net superiori ca joc!" Ce spune despre evolutia lui Vlad

FCSB si CFR Cluj au remizat in a 5-a etapa a playoff-ului Ligii 1, scor 1-1.

Dupa meci, managerul ros-albastrilor a postat doua mesaje pe contul sau de Facebook. In prima postare, Mihai Stoica a comentat faultul lui Andrei Burca asupra lui Florin Tanase, in urma caruia ros-albastrii au primit un penalty din care capitanul FCSB-ului a deschis scorul.

In cel de-al doilea mesaj, oficialul ros-albastrilor a notat ca CFR Cluj ar fi trebuit sa primeasca o lovitura de la 11 metri dupa faultul lui Sut asupra lui Deac, dar ca arbitrul nu ar fi fost pus in fata unei astfel de decizii daca i-ar fi acordat cartonasul rosu lui Burca dupa intrarea din prima repriza.

Mihai Stoica a vorbit si despre evolutiile unora dintre fotbalistii de la FCSB, atragand atentia asupra determinarii lui Miron si asupra parcursului lui Vlad din acest sezon. In plus, managerul ros-albastrilor a punctat ca isi doreste ca meciul din ultima etapa a playoff-ului sa fie cu trofeul pe masa.

In acest moment, CFR Cluj este lider in Liga 1, cu 42 de puncte, in timp ce FCSB ocupa a doua pozitie a clasamentului, cu 40 de puncte.