"Cand nu poate vorbi, da cu pumnul!" Atac devastator al lui Craciunescu la adresa lui Mihai Stoica: "Il iau in seama pe cel care imi turna in pahar!"

Ion Craciunescu si Mihai Stoica duc un adevarat 'razboi' al declaratiilor.

Disputa dintre cei doi a inceput inca din iarna, dupa meciul FCSB-ului de la Medias, cand 'centralul' Catalin Popa a acordat penalty dupa o intrare a lui Vlad la Bagaric. Mihai Stoica nu a fost de acord cu opiniile lui Craciunescu, iar atunci s-au contrat in direct.

Dupa meciul cu CFR Cluj, Mihai Stoica a lansat un nou atac la adresa fostului arbitru, dupa ce acesta a analizat faza de la penalty-ul lui Tanase. Managerul FCSB a cerut atunci cartonas rosu pentru Burca, insa Craciunescu a explicat de ce arbitrul a procedat corect.

Ulterior, MM Stoica a postat pe pagina de Facebook un mesaj prin care il ataca pe fostul arbitru, fara sa ii pronunte numele, insa cu un mesaj dur: "'Specialistii' ar trebui sa-mi prezinte scuze si sa admita (once again) ca au batut campii".

Ion Craciunescu a comentat mesajul lui Mihai Stoica, venind cu un atac dur la adresa oficialului ros-albastrilor.

"Nu am raspuns fiecarei persoane de-a lungul timpului sau persoanelor care s-au facut remarcate doar prin ceea ce vorbesc, sau cand nu pot vorbi dau cu pumnul.

Trebuie sa recunoastem ca au cultura fotbalistica, ca au facut o anumita scoala, dar nu au competenta. El, fotbalist a fost la inceputuri, de arbitru nu il putem lua in calcul. De dat cu gura pe la echipe si de dat cu pumnul cand s-a ivit ocazia in tribuna.

Am ajuns sa il iau in seama pe cel care imi turna mie in pahar. Era in stare sa ne pupe mainile, sa il bagam si pe el in seama si sa ii zicem 'buna ziua!'. Haideti, lasati-ma! M-am aprins prea tare si e zi de Paste.

Unii si-au pastrat calitatea in timp si respect. Pe el nu il recomanda nimic sa traga concluzii asupra mea.

Sunt cam aspru, dar cand ma jignesti in halul asta, nu sunt un tip care sa isi puna leuocoplast la gura", a spus Ion Craciunescu la Digi Sport.