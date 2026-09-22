Deși așteptările erau mari, FCSB a început sub așteptări actualul sezon. Formația patronată de Gigi Becali a fost eliminată încă din turul doi preliminar al UEFA Conference League, iar în SuperLiga nu a mai câștigat de cinci partide.

Florin Gardoș, concluzie despre forma slabă din campionat

În contextul prezentat mai sus, Gigi Becali a decis o schimbare pe banca tehnică. Deși avea ultimatum, Marius Baciu a câștigat în fața Universității Craiova, astfel că patronul a transmis că Laurențiu Reghecampf va fi instalat în rolul de antrenor.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 22 septembrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Florin Gardoș și Bogdan Lobonț.

Întrebat despre forma slabă a jucătorilor, Florin Gardoș a concluzionat: aceștia își vor ridica nivelul dacă vor avea un antrenor pe măsură. Fostul internațional e de părere că fotbaliștii vor arăta diferit cu un tehnician valoros, iar Gigi Becali nu ar trebui să facă alte mutări.

„Sunt convins că, dacă va veni Reghe, echipa va fi pusă la punct, iar jucătorii vor aduce plus valoare. După părerea mea, Gigi Becali e indus în eroare. Nu transferuri trebuie făcute la echipă”, a declarat Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.