FOTO Ce înseamnă să închiriezi în 2026: turneul ATP de la Bruxelles va începe într-o sală și se va încheia într-alta

Ce înseamnă să închiriezi în 2026: turneul ATP de la Bruxelles va începe într-o sală și se va încheia într-alta Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Capitalei Belgiei nu îi ajunge o singură sală pentru a organiza un turneu ATP 250.

TAGS:
Tenis ATPATP Bruxellesînchiriatăsala
Din articol

Situație rar întâlnită, în lumea sportului. Capitala Belgiei nu își permite să ducă la bun sfârșit în aceeași sală derularea competiției ATP 250, pe care o are în gestiune.

Tenismenii vor participa la această întrecere în Arena ING, dar nu mai departe de data de 23 octombrie.

Turneul ATP de la Bruxelles se va muta peste noapte, între optimi și sferturi

Partidele programate în sferturile de finală, în semifinale și în finală vor avea loc la Palais 5, întrucât Arena ING a fost rezervată pentru zilele de 24, 25 și 26 octombrie pentru concerte susținute de Djadja & Dinaz, respectiv Duran Duran, notează Parsa.

Organizatorii vor fi nevoiți să mute într-o singură noapte întreaga colecție de elemente logistice destinate organizării competiției ATP.

Din fericire, Palais 5 se găsește la o distanță de 350 de metri de Arena ING, aspect care face întreaga mutare mai ușoară.

Publicitate

ATP Bruxelles, turneul care continuă tradiția de la Anvers

În anii precedenți organizată la Anvers, competiția a fost mutată în capitala Belgiei, dar nu fără obstacole de ordin logistic.

Jucători ca Andy Murray și Jannik Sinner se numără printre ultimii zece câștigători ai turneului ATP 250 de la Anvers.

Sinner a triumfat în 2021, succes urmat de Felix Auger-Aliassime, în 2022, de Alexander Bublik, în 2023, de Roberto Bautista Agut, în 2024 și de același Felix Auger-Aliassime, în 2025.

Tenis ATP

  • Aliassime sinner
×
Generația de aur a Canadei în tenis: Auger-Aliassime și Shapovalov au învins Spania în finala Cupei ATP
Generația de aur a Canadei în tenis: Auger-Aliassime și Shapovalov au învins Spania în finala Cupei ATP
Generația de aur a Canadei în tenis: Auger-Aliassime și Shapovalov au învins Spania în finala Cupei ATP
Generația de aur a Canadei în tenis: Auger-Aliassime și Shapovalov au învins Spania în finala Cupei ATP
Punctul turneului, meciul sezonului?! Medvedev l-a întors pe Aliassime de la 0-2 la seturi în 4 ore și 42 de minute de joc
Punctul turneului, meciul sezonului?! Medvedev l-a întors pe Aliassime de la 0-2 la seturi în 4 ore și 42 de minute de joc
Punctul turneului, meciul sezonului?! Medvedev l-a întors pe Aliassime de la 0-2 la seturi în 4 ore și 42 de minute de joc
Punctul turneului, meciul sezonului?! Medvedev l-a întors pe Aliassime de la 0-2 la seturi în 4 ore și 42 de minute de joc
Punctul turneului, meciul sezonului?! Medvedev l-a întors pe Aliassime de la 0-2 la seturi în 4 ore și 42 de minute de joc
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Andy Murray / Foto - Getty Images
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Ce decizie! Andy Murray și Emma Răducanu vor face echipă la dublu mixt, în turneul de la Wimbledon
Roland Garros 2024 | Paris, de poveste! Cum s-a încheiat meciul veteranilor: Stan Wawrinka - Andy Murray
King of Queen's! Andy Murray a castigat FINALA in fata lui Tsonga!
King of Queen's! Andy Murray a castigat FINALA in fata lui Tsonga!
Andy Murray intra in istorie! E campion la US Open si primul britanic dupa 76 de ani care castiga un Mare Slem! Cum a castigat o finala FABULOASA in fata lui Djokovic:
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un italian a câștigat 1,7 milioane de euro la Loto, apoi a început coșmarul. Fiul său, șomer, îi cere 1.800 de euro lunar
Un italian a câștigat 1,7 milioane de euro la Loto, apoi a început coșmarul. Fiul său, șomer, îi cere 1.800 de euro lunar
ULTIMELE STIRI
OUT! Încă un antrenor „picat” în Superliga: „Mult succes în continuare!”
OUT! Încă un antrenor „picat” în Superliga: „Mult succes în continuare!”
„Nu mă surprinde că nu s-a întors la FCSB!” Florin Gardoș, sincer după transferul lui Nicolae Stanciu la U Cluj: „A vrut liniște”
„Nu mă surprinde că nu s-a întors la FCSB!” Florin Gardoș, sincer după transferul lui Nicolae Stanciu la U Cluj: „A vrut liniște”
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1
"Moștenitorul" lui Rodri în Premier League este un spaniol crescut de Real Madrid
"Moștenitorul" lui Rodri în Premier League este un spaniol crescut de Real Madrid
Dorin Goian s-a lămurit: ”Ei vor lua titlul”
Dorin Goian s-a lămurit: ”Ei vor lua titlul”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Unic în istoria FCSB! Ce a cerut Reghecampf la negocieri înainte de revenire

Unic în istoria FCSB! Ce a cerut Reghecampf la negocieri înainte de revenire

FCSB "se întărește" în defensivă! Fundașul cu două titluri revine și va fi sub comanda lui Reghecampf

FCSB "se întărește" în defensivă! Fundașul cu două titluri revine și va fi sub comanda lui Reghecampf

După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul

După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul

Antrenorul care trebuia să ajungă la FCSB, dacă Reghecampf l-ar fi refuzat pe Becali, așa cum a făcut-o Rădoi

Antrenorul care trebuia să ajungă la FCSB, dacă Reghecampf l-ar fi refuzat pe Becali, așa cum a făcut-o Rădoi

Primul jucător de la FCSB care a reacționat după numirea lui Laurențiu Reghecampf: ”O onoare!”

Primul jucător de la FCSB care a reacționat după numirea lui Laurențiu Reghecampf: ”O onoare!”

Lovitură de proporții! Nicolae Stanciu a semnat și revine în Superliga

Lovitură de proporții! Nicolae Stanciu a semnat și revine în Superliga



Recomandarile redactiei
OUT! Încă un antrenor „picat” în Superliga: „Mult succes în continuare!”
OUT! Încă un antrenor „picat” în Superliga: „Mult succes în continuare!”
Dorin Goian s-a lămurit: ”Ei vor lua titlul”
Dorin Goian s-a lămurit: ”Ei vor lua titlul”
"Moștenitorul" lui Rodri în Premier League este un spaniol crescut de Real Madrid
"Moștenitorul" lui Rodri în Premier League este un spaniol crescut de Real Madrid
Mirel Rădoi, varianta lui Gigi Becali la FCSB?! Goian surprinde după numirea lui Reghecampf: „Nu știm dacă vorbele patronului sunt adevărate”
Mirel Rădoi, varianta lui Gigi Becali la FCSB?! Goian surprinde după numirea lui Reghecampf: „Nu știm dacă vorbele patronului sunt adevărate”
Gică Hagi nu l-a convocat la națională: ”Cel mai în formă atacant”
Gică Hagi nu l-a convocat la națională: ”Cel mai în formă atacant”
Alte subiecte de interes
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Un barbat a fost arestat in cazul Emiliano Sala! Anuntul anchetatorilor: e acuzat de ucidere din culpa
Un barbat a fost arestat in cazul Emiliano Sala! Anuntul anchetatorilor: e acuzat de ucidere din culpa
Tatal lui Emiliano Sala a MURIT. O noua tragedie incredibila pentru familia jucatorului disparut in Canalul Manecii
Tatal lui Emiliano Sala a MURIT. O noua tragedie incredibila pentru familia jucatorului disparut in Canalul Manecii
CITESTE SI
Un italian a câștigat 1,7 milioane de euro la Loto, apoi a început coșmarul. Fiul său, șomer, îi cere 1.800 de euro lunar

stirileprotv Un italian a câștigat 1,7 milioane de euro la Loto, apoi a început coșmarul. Fiul său, șomer, îi cere 1.800 de euro lunar

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Un val polar a lovit România. La munte s-au înregistrat minus 5 grade și a căzut prima ninsoare

stirileprotv Un val polar a lovit România. La munte s-au înregistrat minus 5 grade și a căzut prima ninsoare

Eurostat: România, printre țările UE cu cele mai mari scumpiri la benzină. Creștere de 6,6% într-o singură lună

stirileprotv Eurostat: România, printre țările UE cu cele mai mari scumpiri la benzină. Creștere de 6,6% într-o singură lună

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!