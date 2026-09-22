Situație rar întâlnită, în lumea sportului. Capitala Belgiei nu își permite să ducă la bun sfârșit în aceeași sală derularea competiției ATP 250, pe care o are în gestiune.

Tenismenii vor participa la această întrecere în Arena ING, dar nu mai departe de data de 23 octombrie.

Turneul ATP de la Bruxelles se va muta peste noapte, între optimi și sferturi

Partidele programate în sferturile de finală, în semifinale și în finală vor avea loc la Palais 5, întrucât Arena ING a fost rezervată pentru zilele de 24, 25 și 26 octombrie pentru concerte susținute de Djadja & Dinaz, respectiv Duran Duran, notează Parsa.

Organizatorii vor fi nevoiți să mute într-o singură noapte întreaga colecție de elemente logistice destinate organizării competiției ATP.

Din fericire, Palais 5 se găsește la o distanță de 350 de metri de Arena ING, aspect care face întreaga mutare mai ușoară.