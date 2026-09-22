Universitatea Craiova a câștigat cu 5-0 în fața celor de la FCSB înainte de întreruperea campionatului, iar în următoarele săptămâni vor fi pe locul trei, cu 20 de puncte, la trei puncte distanță de liderul Dinamo și la un punct de următoarea clasată, Rapid.

Dorin Goian e convins: ”Universitatea Craiova va lua titlul”

Cu FCSB aflată pe locul 11, cu doar 12 puncte și un singur punct în ultimele cinci etape, Dorin Goian se arată convins că o rivală din campionat va câștiga titlul în acest sezon, chiar dacă Gigi Becali a decis schimbarea antrenorului principal Marius Baciu cu Laurențiu Reghecampf.

Fostul fundaș, care a evoluat în cariera sa pentru echipe precum Rangers sau Palermo, s-a arătat impresionat de Universitatea Craiova și crede că oltenii vor pune mâna pe un nou titlu în acest sezon.

„(n.r. - Ce echipă din Liga 1 îți place?) Craiova. Craiova cred că va câștiga campionatul și anul acesta. Chiar dacă și Dinamo este într-o creștere, eu cred că tot Craiova va lua titlul”, a spus Goian, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Costel Pantilimon a numit favorita la titlu

Întrebat despre lupta la titlu, Costel Pantilimon nu a stat pe gânduri și a nominalizat-o pe Universitatea Craiova. Fostul mare portar le-a inclus și pe Rapid și Dinamo. Cât despre FCSB, „Panti” e de părere că va avea un cuvânt de spus după venirea lui Laurențiu Reghecampf.

„Craiova mi se pare că începe acum să tureze motoarele la maxim. Vorbeam la începutul sezonului că este echipa care poate câștiga, din nou, campionatul. Va câștiga și acest campionat, aceasta este părerea mea, poate sunteți și voi de acord.

Uitându-ne puțin la sezonul trecut și la cum arată acum, e o echipă pe care toată lumea o vede favorită la campionat. Ok, Rapid vine din urmă, începe să aibă stabilitate și să nu mai fie fluctuații. E și Dinamo, care e o surpriză plăcută după schimbarea antrenorului. E și FCSB, iar după venirea lui Reghe va fi luată și presiunea de pe umerii antrenorului. Intervențiile patronului ofereau un alibi, Gigi Becali îți dă impresia că gestionează tot în club”, a declarat Costel Pantilimon la VOYO SPORT LIVE.