NEWS ALERT Lovitură de proporții! Nicolae Stanciu a semnat și revine în Superliga

Lovitură de proporții! Nicolae Stanciu a semnat și revine în Superliga Superliga
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu revine în Superliga României.

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Conform Iamsport, Nicolae Stanciu a semnat contractul cu Universitatea Cluj și va putea fi legitimat abia din ianuarie 2027.

Nicolae Stanciu a semnat cu U Cluj

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Sursa foto: Nicolae Stanciu (Instagram).
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Internaționalul român se afla în ultimele luni de contract cu Dalian Yingbo și a putut negocia cu orice club a dorit. La mai bine de zece ani de când a fost vândut de FCSB la Anderlecht pentru 11 milioane de euro, Stanciu revine în fotbalul românesc.

Deși a fost dorit în ultimii ani și la FCSB de către Gigi Becali, se pare că Nicolae Stanciu și-a ales altă destinație.

Căpitanul echipei naționale ar fi profitat de venirea în țară pentru meciurile echipei naționale din Nations League și ar fi semnat deja contractul cu ”Șepcile Roșii”.

Sursa citată precizează, însă, că un anunț oficial va veni abia în luna noiembrie, când contractul său cu Dalian va expira.

  • 1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt.
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