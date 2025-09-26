Rapid a pierdut pe teren propriu, scor 1-2, în fața lui Hermannstadt și se află pe locul patru în Superliga, la patru puncte de liderul Universitatea Craiova.

Oltenii și-au păstrat avansul din fruntea clasamentului după ce principalele urmăritoare nu au profitat de pasul greșit făcut de elevii lui Rădoi.

Florin Gardoș a spus cum vor afecta meciurile din cupele europene lupta la titlu

Florin Gardoș a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre lupta la titlu din Superliga.

Fostul jucător de la FCSB e de părere că Universitatea Craiova nu va avea o problemă în gestionarea forțelor pe plan intern și în cupele europene.

„(n.r. Crezi că Universitatea Craiova va face față și în campionat și în Conference League?) Cred că în Conference League nu au nicio presiune, acolo e strict un bonus al sezonului, o calificare pe care au așteptat-o de câțiva ani.

Am mai spus-o, eu unul nu aș sacrifica ceva pentru Europa, clar m-aș duce pe campionat, dar pare că se descurcă foarte bine, adică nu e o diferență între formulele pe care le-a folosit până acum (n.r. Rădoi), schimbări de 7-8 jucători. Nu s-a simțit deloc, și ăsta e un lucru foarte bun pentru ei.”, a concluzionat Florin Gardoș, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Cu toate acestea, Gardoș consideră că Rapid va avea un avantaj pentru că se poate concentra strict pe Superliga. Fostul apărător a subliniat începutul bun de sezon al formației antrenate de Costel Gâlcă.

„(n.r. În schimb pentru Rapid ar putea fi un avantaj că nu e angrenată în cupele europene?) Da, categoric da! Au început bine, chiar dacă în unele meciuri nu le-a strălucit jocul, dar uite că au avut un început bun și sunt convins că vor termina mai bine decât au terminat anul trecut.”, a adăugat fostul fundaș central.

După primele zece etape Universitatea Craiova este lider în Superliga cu 23 de puncte, iar podiumul este completat de FC Botoșani și Dinamo, cu câte 19 puncte.

Clasamentul din Superliga după primele zece etape

