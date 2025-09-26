FCSB își face singură reclamă după victoria cu Go Ahead Eagles: ”Am dovedit că suntem o echipă matură și cu mai multă experiență”

FCSB își face singură reclamă după victoria cu Go Ahead Eagles: "Am dovedit că suntem o echipă matură și cu mai multă experiență" Europa League
FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles.

FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles.

Cele două echipe și-au dat întâlnire la Deventer pe ”De Adelaarshorst” în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. 

La capătul celor 90 de minute, FCSB a înregistrat toate cele trei puncte, grație reușitei lui David Miculescu din primul act al confruntării (minutul 13).

FCSB își face singură reclamă după victoria cu Go Ahead Eagles: ”Am dovedit că suntem o echipă matură și cu mai multă experiență”

Joi seară, imediat după meci, FCSB a consemnat victoria pe rețelele social media. 

Clubul a exprimat faptul că roș-albaștrii au arătat ca o echipă matură, cu mai multă experiență decât Go Ahead Eagles, care de 40 de ani nu a reușit să se impună în niciun duel din cupele europene.

”Campionii României au început cu un succes faza principală din UEFA Europa League, scor 1-0 pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Singurul gol al partidei a fost înscris de David Miculescu, în minutul 13, după un assist al lui Denis Alibec.

Roș-albaștrii au dovedit că au o echipă matură și cu mai multă experiență la nivel internațional, chiar dacă gazdele au avut o posesie mai bună. 

Pentru echipa noastră urmează o partidă extrem de importantă în Superliga, duminică seară, împotriva celor de la Oțelul Galați, pe Arena Națională.

Clubul nostru le mulțumește celor aproximativ 500 de suporteri prezenți la Deventer și mai ales celor din Peluza Nord 1995 , care au cântat pe tot parcursul jocului și au avut un comportament exemplar!”, a scris FCSB pe Facebook.

