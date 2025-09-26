Golul lui David Miculescu din minutul 13 a adus trei puncte uriașe pentru echipa lui Elias Charalambous, care a împlinit chiar în ziua meciului 45 de ani.

Victor Becali a vorbit la Sport Total FM despre succesul roș-albaștrilor și a recunoscut că, înaintea startului de sezon, era convins că echipa lui Gigi Becali poate lua titlul în Superligă.

„Eram în stare să fac și pariu!”



„O remontadă va veni la FCSB, dar nu știm ce fel de remontadă. Eu eram în stare să fac și pariu că va câștiga campionatul. Acum nu mai fac pariu”, a spus impresarul.

Cât despre meci, celebrul impresar a spus că victoria a fost meritată și i-a numit pe olandezi „o echipă modestă”.

“În Olanda, câștigătoara Cupei merge direct în cupele europene. Dacă jucau în preliminarii, nu se mai calificau. Go Ahead Eagles e o echipă modestă. Pentru FCSB, importante sunt cele 3 puncte și banii pe care îi iau.

(N.r. – Despre cele 3 schimbări la pauză efectuate de FCSB) Nu știu de ce. De multe ori vedem schimbări inexplicabile și la mari antrenori. Dacă spui ceva, o să spună să ne uităm pe tabelă”, a spus Victor Becali.

Meciul de la Deventer a fost unul spectaculos, cu multe faze de poartă și un Ștefan Târnovanu în mare formă, portarul salvând echipa în mai multe rânduri. Peste o săptămână, FCSB va juca pe Arena Națională contra elvețienilor de la Young Boys.

