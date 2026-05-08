UFC 328 e în direct pe VOYO sâmbătă noapte! Care este main event-ul galei din New Jersey

Se anunță un spectacol major la Ultimate Fighting Championship 328, gala care va avea loc la ”Prudential Center” din Newark, New Jersey, Statele Unite ale Americii.

Gala începe de la 4 dimineața, ora României, și va putea fi urmărită în direct pe VOYO. Main event-ul UFC 328 va fi Khamzat Chimaev (campion) - Sean Strickland. Cei doi se vor lupta pentru centura Middleweight.

Chimaev are un record de 15 victorii, zero remize și zero înfrângeri, în timp ce Strickland are un record până acum în UFC de 30 de victorii, șapte rezultate de egalitate și zero înfrângeri

În aceeași seară se vor lupta pentru centură și Joshua Van (C) cu Tatsuro Taira la categoria Flyweight. Van are un record de 16 victorii, două remize și zero înfrângeri, iar Taira, de 18 victorii, un egal și zero înfrângeri.

Pe main card vor mai împărți ringul Alexander Volkov cu Waldo Cortes Acosta la categoria Heavyweight, Sean Brady cu Joaquin Buckley la categoria Welterweight și King Green cu Jeremy Stephens la categoria Lightweight.

