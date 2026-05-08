Lovitură teribilă: starul lui Bayern s-a „rupt“ și poate rata Mondialul

Alphonso Davies, fotbalistul canadian al lui Bayern Munchen, va lipsi "câteva săptămâni" după ce s-a accidentat la bicepsul femural stâng în timpul meciului cu Paris Saint-Germain, semifinala retur a Ligii Campionilor.

Această accidentare ar putea reprezenta o lovitură pentru pregătirile naţionalei ţării sale în vederea Cupei Mondiale, potrivit Agerpres. Davies, care a intrat în repriza secundă împotriva lui PSG, s-a confruntat cu probleme musculare în acest sezon, iar stafful medical al lui Bayern a confirmat vineri că fundaşul stânga nu va mai juca în acest sezon pentru clubul german.

Davies a fost doar de şase ori titular în Bundesliga în acest sezon şi nu a mai jucat 90 de minute într-un meci din februarie.