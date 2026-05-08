Lovitură teribilă: starul lui Bayern s-a „rupt“ și poate rata Mondialul

Lovitură teribilă: starul lui Bayern s-a „rupt“ și poate rata Mondialul CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Având în vedere că turneul final din Canada, Mexic și SUA (11 iunie – 19 iulie) bate la ușă, de acum orice accidentare poate pune în pericol prezența unui jucător la marea sărbătoare a fotbalului mondial.

TAGS:
Bayern MunchenCanadaalphonso davies

Alphonso Davies, fotbalistul canadian al lui Bayern Munchen, va lipsi "câteva săptămâni" după ce s-a accidentat la bicepsul femural stâng în timpul meciului cu Paris Saint-Germain, semifinala retur a Ligii Campionilor.

Această accidentare ar putea reprezenta o lovitură pentru pregătirile naţionalei ţării sale în vederea Cupei Mondiale, potrivit Agerpres. Davies, care a intrat în repriza secundă împotriva lui PSG, s-a confruntat cu probleme musculare în acest sezon, iar stafful medical al lui Bayern a confirmat vineri că fundaşul stânga nu va mai juca în acest sezon pentru clubul german.

Davies a fost doar de şase ori titular în Bundesliga în acest sezon şi nu a mai jucat 90 de minute într-un meci din februarie.

Alphonso Davies riscă să rateze Mondialul din 2026

  • Alphonso davies
×
Alphonso Davies / Foto: Imago
ÎNAPOI LA ARTICOL

După ce Bayern a fost eliminată în semifinalele Ligii Campionilor, campioana Germaniei mai are doar trei meciuri rămase în actuala stagiune, inclusiv o finală de cupă împotriva lui Stuttgart pe 23 mai.

Însă momentul nu putea fi mai rău pentru Canada, care va fi una una din gazdele Cupei Mondiale începând cu 11 iunie. Davies, în vârsta de 25 de ani, este căpitanul naţionalei ţării sale, care îşi va începe campania în grupă împotriva Bosniei-Herţegovina pe 12 iunie.

Problemele cu accidentările lui Davies s-au agravat în acest sezon, fundaşul ratând deja meciurile amicale împotriva Islandei şi Tunisiei din martie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fată de 18 ani, elevă în practică la o fermă din Bihor, ar fi fost ucisă de un cioban. Individul este căutat de autorități
O fată de 18 ani, elevă în practică la o fermă din Bihor, ar fi fost ucisă de un cioban. Individul este căutat de autorități
ARTICOLE PE SUBIECT
Bayern Munchen pregătește lovitura după eliminarea din Champions League! „Perla” lui Ajax, pe lista bavarezilor
Bayern Munchen pregătește lovitura după eliminarea din Champions League! „Perla” lui Ajax, pe lista bavarezilor
Sfâșietor! Cum a fost surprins Harry Kane după eliminarea lui Bayern Munchen din Liga Campionilor: „E greu”
Sfâșietor! Cum a fost surprins Harry Kane după eliminarea lui Bayern Munchen din Liga Campionilor: „E greu”
Fotbalistul făcut praf de francezi după Bayern - PSG: „Nu a existat”
Fotbalistul făcut praf de francezi după Bayern - PSG: „Nu a existat”
ULTIMELE STIRI
Cristiano Bergodi, anunțul momentului înainte de „U” Cluj - Rapid!
Cristiano Bergodi, anunțul momentului înainte de „U” Cluj - Rapid!
UTA Arad - Csikszereda 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Arădenii o pot egala pe FCSB
UTA Arad - Csikszereda 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Arădenii o pot egala pe FCSB
Adrian Mutu și Ciprian Marica au refăcut golul incredibil din Sepsi - Steaua
Adrian Mutu și Ciprian Marica au refăcut golul incredibil din Sepsi - Steaua
Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu
Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu
Marele Chivu. Lautaro Martinez a spus cum a câștigat românul vestiarul: ”Avem voie să facem asta acum”
Marele Chivu. Lautaro Martinez a spus cum a câștigat românul vestiarul: ”Avem voie să facem asta acum”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

Imnul Mondialului, interzis minorilor: artista care îl cântă le-a sucit mințile bărbaților din întreaga lume

Imnul Mondialului, interzis minorilor: artista care îl cântă le-a sucit mințile bărbaților din întreaga lume

Răspunsul lui Lautaro Martinez când a fost întrebat direct dacă vrea să plece de lângă Cristi Chivu

Răspunsul lui Lautaro Martinez când a fost întrebat direct dacă vrea să plece de lângă Cristi Chivu

Lovitura carierei? Jucătorul lui FCSB, propus pentru un transfer istoric

Lovitura carierei? Jucătorul lui FCSB, propus pentru un transfer istoric

„Donația” făcută de italieni Gabrielei Ruse, în turneul de la Roma. Premiul încasat printr-un mare noroc

„Donația” făcută de italieni Gabrielei Ruse, în turneul de la Roma. Premiul încasat printr-un mare noroc

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!



Recomandarile redactiei
Marele Chivu. Lautaro Martinez a spus cum a câștigat românul vestiarul: ”Avem voie să facem asta acum”
Marele Chivu. Lautaro Martinez a spus cum a câștigat românul vestiarul: ”Avem voie să facem asta acum”
Cum a apărut azi Aurelien Tchouameni la antrenamentul lui Real Madrid după conflictul cu Federico Valverde
Cum a apărut azi Aurelien Tchouameni la antrenamentul lui Real Madrid după conflictul cu Federico Valverde
Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei
Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei
UTA Arad - Csikszereda 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Arădenii o pot egala pe FCSB
UTA Arad - Csikszereda 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Arădenii o pot egala pe FCSB
Adrian Mutu și Ciprian Marica au refăcut golul incredibil din Sepsi - Steaua
Adrian Mutu și Ciprian Marica au refăcut golul incredibil din Sepsi - Steaua
Alte subiecte de interes
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Comentatorii britanici au fost uimiți după accidentarea suferită de un gimnast: "Nu am mai văzut așa ceva într-un concurs"
Comentatorii britanici au fost uimiți după accidentarea suferită de un gimnast: "Nu am mai văzut așa ceva într-un concurs"
Campioana olimpică și-a trimis antrenoarea acasă pentru că își spiona viitoarea adversară cu drona!
Campioana olimpică și-a trimis antrenoarea acasă pentru că își spiona viitoarea adversară cu drona!
Alphonso Davies are drum liber spre Real Madrid! Decizia luată de Bayern Munchen
Alphonso Davies are drum liber spre Real Madrid! Decizia luată de Bayern Munchen
Acord total! După Kylian Mbappe, Real Madrid mai face un transfer de cinci stele
Acord total! După Kylian Mbappe, Real Madrid mai face un transfer de cinci stele
CITESTE SI
Singurul lider din UE care va merge la parada lui Putin. Lista oficialilor prezenți la Moscova de Ziua Victoriei

stirileprotv Singurul lider din UE care va merge la parada lui Putin. Lista oficialilor prezenți la Moscova de Ziua Victoriei

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Un român închis pe nedrept în Italia cere 12.000 de euro despăgubiri. A fost arestat în baza „Codului Roșu”

stirileprotv Un român închis pe nedrept în Italia cere 12.000 de euro despăgubiri. A fost arestat în baza „Codului Roșu”

Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

stirileprotv Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!