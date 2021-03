SUSPENDARE pe banca FCSB pentru meciul cu CFR Cluj! Decizia luata de Comisia de Disciplina

FCSB si CFR Cluj se intalnesc in derby-ul etapei cu numarul 28 din Liga 1.

Nu doar CFR Cluj are oameni suspendati inainte de derby-ul care poate decide liderul in Liga 1. Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a decis, in urma sedintei de miercuri, sa il suspende pe Mihai Pintilii, antrenorul secund al FCSB-ului.



Fostul jucator a fost eliminat de pe banca in meciul cu Gaz Metan, iar Comisia a decis sa il suspende o luna. Mai mult, Pintilii a fost amendat si cu 720 de lei.



De cealalta parte, nici CFR Cluj nu se va putea baza pe Edward Iordanescu pe banca tehnica, dupa ce antrenorul a fost suspendat cu doua etape si amendat cu suma de 360 de lei.

Campioana are si probleme de lot inainte de meci. Nu se poate baza pe Debeljuh, Costache si Rondon, jucatori importanti din primul 11, care au fost infectati cu Covid-19. Mai mult, Cristi Balgradean este accidentat si nu va putea sta in poarta.