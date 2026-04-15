Dan Petrescu a antrenat-o ultima dată pe CFR Cluj în perioada aprilie 2024 - august 2025, bifând 68 de apariții pe banca tehnică a ardelenilor, unde a înregistrat o medie de 1,78 puncte pe meci.

După un start ratat de sezon la CFR, Dan Petrescu s-a retras din funcția de ”principal” și s-a ocupat de problemele medicale care l-au măcinat destul de mult în toamnă și în iarnă.

Dan Petrescu, pe lista Rapidului

Acum, Petrescu ar fi prima opțiune pe lista lui Dan Șucu de înlocuitori pentru postul lui Costel Gâlcă la Rapid, potrivit Digi Sport. Actualul ”principal” din Grant ar fi cu bagajele la ușă, în contextul în care a existat o ruptură între el și vestiar.

Sursa mai sus menționată a indicat faptul că Șucu l-a întrebat personal pe Ioan Becali despre Petrescu și că, dacă starea medicală îi permite tehnicianului să antreneze, atunci patronul de la Rapid va încerca să-l aducă în Grant.

Tot Șucu ar vrea să-i micșoreze și din drepturi președintelui și acționarului minoritar Victor Angelescu și să se ocupe mai mult de club.

Tensiuni la Rapid, între Dobre și Gâlcă

După ce a debutat cu o victorie în play-off-ul Superligii României (3-2 vs. Dinamo), Rapid a consemnat două rezultate negative (0-1 vs. CFR Cluj și 1-2 vs. ”U” Cluj) și un egal (0-0 vs. FC Argeș), care au îndepărtat formația dirijată de Costel Gâlcă de primul loc.

Alexandru Dobre, căpitanul Rapidului, a răbufnit după meciul cu FC Argeș și a evidențiat că tactica antrenorului nu-l favorizează deloc în teren. Tehnicianul din Grant i-a răspuns lui Dobre, spunând că fotbalistul ar fi trebuit să-și spună ”oful” mai devreme.

Pentru echipa din Grant urmează meciul cu Universitatea Craiova de pe "Ion Oblemenco" din etapa #5 a play-off-ului. Partida e programată pentru duminică, ora 21:00.

