Campioana României primește vizita lui Metaloglobus pe Arena Națională, în prima rundă din play-out-ul Superligii României. Mirel Rădoi va debuta în premieră pe banca roș-albaștrilor.

Surpriză! Cum arată primul ”11” al lui FCSB la debutul lui Mirel Rădoi

În primul ”11” al lui FCSB la debutul lui Mirel Rădoi apare și Vlad Chiricheș, care a jucat ultima dată la mijlocul lui ianuarie, în etapa #22 a sezonului regulat, cu FC Argeș (0-1).

La campioana României rămâne pentru meciul cu Metaloglobus în poartă tânărul Matei Popa.

Pe linia de fund vor fi Vali Crețu, Andre Duarte, Graovac și Risto Radunovic. La mijloc, Vlad Chiricheș, Darius Olaru și Juri Cisotti vor sta în spatele mijlocașului ofensiv Florin Tănase.

FCSB va juca cu doi atacanți: Daniel Bîrligea și David Miculescu.

Echipele de start

FCSB: M. Popa - V. Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Olaru, Chiricheș, Cisotti, F. Tănase - Miculescu, Bîrligea

Rezerve: Târnovanu, Zima, Dawa, Kiki, M. Popescu, Joao Paulo, Pantea, O. Popescu, Alhassan, A. Stoian, Thiam, D. Popa

Antrenor: Mirel Rǎdoi

Metaloglobus: Gavrilaș (cpt.) - Țîrlea, Camara, R. Bădescu, An. Sava - Carvalho, Sabater - Abbey, Purece, Ghimfus - Daniel Popa

Rezerve: Nedelcovici, Al. Soare, G. Dumitru, Huiban, Bădescu, Visic, A. Gheorghe, Lis, Zakir, Celaj, D. Irimia, Cestor

Antrenor: Florin Bratu