Dumitru Dragomir este de părere, însă, că sezonul roș-albaștrilor mai poate fi salvat, dar echipa patronată de Gigi Becali are nevoie de o schimbare importantă la nivelul băncii tehnice.

Dumitru Dragomir: ”Pe Mutu l-aș aduce antrenor la FCSB!”

Imediat după eșecul suferit de roș-albaștri în fața celor de la CFR Cluj, Gigi Becali a recunoscut că se gândește la o schimbare la nivelul băncii tehnice, modificare care se va produce cel mai probabil în vară, în funcție de felul în care roș-albaștrii vor încheia sezonul.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal crede că schimbarea ar trebui să aibă loc încă de acum, iar cel care să preia echipa de la Elias Charalambous și Mihai Pintilii să fie Adrian Mutu.

Dragomir este convins că ”Briliantul” poate salva sezonul roș-albaștrilor dacă va ajunge la FCSB.

”Trebuie, Gigi. Eu pe Mutu l-aș duce antrenor la FCSB, până la vară. Mutu! Mutu este un internațional. Știe să facă, să strângă jucătorii în jurul lui. Șumudică are contract. Să-i dea afară pe aia.

Să îi țină dacă nu, dar să fie Mutu acolo. Are valoare extraordinară. A fost fotbalist mare. Pe Mutu l-aș aduce, bineînțeles, până în vară. Îi dai bani ca să intre în playoff. Dacă intră în playoff, să dea șampanie la toată lumea. Frică! Toată apărarea FCSB-ului era una bună… Doar Crețu mai joacă și are 37 de ani. Restul, praf”, a spus Dumitru Dragomir la Fanatik.

