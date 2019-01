SURPRIZA lui Edi Iordanescu: a adus un jucator de la FCSB! Era intr-o situatie teribila dupa ce nu mai jucase de 8 luni

Edi Iordanescu forteaza play-off-ul cu Gaz Metan!

Azi, cu echipa din Medias a semnat Marian Pleasca, fostul fundas dreapta al FCSB. Pleasca era liber de contract din septembrie, cand si-a reziliat contractul cu echipa lui Becali. Ultima data, fotbalistul a jucat in mai, cand era imprumutat la FC Voluntari.

"Am o relatie foarte buna cu Edi Iordanescu, am lucrat impreuna la Pandurii, stiu ce fel de om e si cum lucreaza. E un club serios, cu stabilitate financiara si in ziua de azi conteaza foarte mult. Este o provocare, un nou inceputm imi doresc sa fiu sanatos si sa ne indeplinim obiectivul. Eu vreau as fiu sanatos si apoi putem sa ajungem si in play-off. E o lupta destul de grea, dar avem o echipa buna, un antrneor bun, sper sa ne indeplinim obiectivul", a spus Pleasca.