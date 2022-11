Reproșuri pentru Laurențiu Reghecampf și Nicolae Dică: „Nici nu a discutat cu mine! Trebuie să fii pedagog, înainte de a fi antrenor!”

În iarna lui 2017, Marian Pleașcă (32 ani) a semnat cu FCSB. Ulterior, fundașul dreapta a mărturisit că a fost dorit la echipă doar de Gigi Becali (64 ani). Laurențiu Reghecampf (47 ani), care era antrenor atunci, și Mihai Stoica (57 ani) s-au opus ca Marian Pleașcă să sosească la clubul roș-albastru, după cum a mărturisit chiar jucătorul.

Gigi Becali l-a dorit insistent pe Marian Pleașcă la FCSB

„Știind că jucasem bine la Pandurii, am așteptat oferte. Am refuzat multe echipe, până când m-am trezit fără echipă. Era Beroe din Bulgaria care mă tot suna, dar nu voiam să merg acolo. Mai era Chiajna, dar ei jucau pe sintetic și am zis că nu mi-ar face bine după accidentările mele. Urma să plec până la urmă în Bulgaria. Era într-o seară, am vorbit cu Anamaria Prodan și cu Cristi Tănase de la Chiajna, a trecut și Reghe pe acolo, dar nu a zis nimeni nimic. A doua zi m-a sunat Ana: 'Am vorbit cu Gigi, mergem la Steaua. Ne vedem la sediul lor'. Eram uimit. Am întrebat: 'Cum adică la FCSB?'

Am mers undeva pe Unirii, ne-am întâlnit cu Valeriu Argăseală. Au fost niște discuții că n-am jucat și le-am zis că dacă nu încredere să-mi facă un contract până în vară. Și dacă nu confirm, asta e.

Am semnat un contract pe un salariu modic. Erau 4.000 de euro pe lună, nu 6.000 de euro cum a spus domnul Becali. Probabil nea Gigi nu prea știe…fiind o sumă prea mică, nu l-a interesat prea tare. Am semnat pe patru luni cu opțiune de prelungire, pentru 10.000 de euro salariu. M-aș fi dus și pe 2.000 sau pe 3.000. Era șansa mea, voiam să demonstrez”, a declarat Marian Pleașcă pentru gsp.

Mihai Pintilii, singurul care l-a ajutat la FCSB

Fundașul dreapta a precizat că a simțit că nu a fost dorit de Laurențiu Reghecampf la FCSB. Singurul care i-a ameliorat șederea la vicecampioana României a fost Mihai Pintilii (38 ani), fostul său coechipier de la Pandurii Târgu Jiu.

„La FCSB m-a vrut doar nea Gigi. Nu mă simțeam foarte confortabil. Singurul care m-a ajutat a fost Mihai Pintilii. Ne știam de la Pandurii, era căpitanul echipei. El m-a luat sub aripa lui, cu el vorbeam cel mai mult.

Simțeam o oarecare răceală din partea lui Reghecampf, simțeam că nu am fost dorit decât de patron. Am reușit să trec peste asta și nu m-am lăsat afectat. Îmi făceam treaba la antrenament. După ce am debutat, s-au schimbat lucrurile. Am jucat primul meci cu Dinamo, am bătut cu 2-1, apoi lumea a văzut că nu eram așa cum credeau ei. Le-am demonstrat că nu sunt terminat”, a spus Pleașcă.

Nicolae Dică l-a ignorat total

Lucrurile păreau să meargă pe un făgaș bun pentru Pleașcă la FCSB. I se prelungise contractul și i se mărise salariul, de la 4.000 de euro la 10.000 de euro, iar Laurențiu Reghecampf plecase la Al-Wahda. Doar că jucătorul de bandă a fost ignorat și de Nicolae Dică (42 ani), succesorul lui Reghecampf la FCSB.

„Am mers la palat. Mi-au făcut salariu de 10.000 de euro. Nea Gigi a zis să mă aducă la nivelul celorlalți, că am demonstrat. Țin minte că îi spunea lui Argăseală: 'Vali, trece-i clauză de 5 milioane de euro că ajunge mare!' Mi-a mai revenit sufletul după ce am semnat prelungirea, dar a venit Dică.

A ales alți jucători. Nu mi-a spus nimic. Dică e genul de omul care nu prea vorbea. Vorbea doar cu doi-trei, cu mine n-a discutat niciodată față în față. Cu el am jucat fundaș stânga, dar nici atunci nu a discutat cu mine. Atunci când bagi un jucător pe alt post decât e el obișnuit ar fi normal să-l întrebi cum se simte, să discuți cu el. Cred că trebuie să fii un bun pedadog înainte de a fi antrenor. Am simțit din prima că nu o să joc cu Dică”, a dezvăluit jucătorul.

Marian Pleașcă a bifat doar 13 meciuri pentru FCSB. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș, FC Voluntari și UTA Arad.