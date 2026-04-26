Surpriză în Superliga: a cerut falimentul clubului pe care l-a antrenat ani la rând

Despărțirea dintre Marius Măldărășanu și gruparea sibiană a lăsat în urmă tensiuni financiare majore. Plecat de la echipă în decembrie 2025, tehnicianul de 51 de ani s-a văzut nevoit să ia măsuri legale dure împotriva fostului său angajator. Potrivit informațiilor oferit de Fanatik, acesta, alături de alți foști jucători care au activat la Sibiu, a deschis o acțiune în civil pentru a-și recupera salariile neplătite.

Deoarece clubul se află deja în insolvență, comisiile federale nu mai reprezentau o soluție viabilă. Astfel, cererea falimentului a devenit singura cale legală pentru stingerea datoriilor, ocolind procedurile standard ale FRF.

„Era singurul mod prin care îmi puteam recupera banii”

Contactat pentru a lămuri situația, Măldărășanu a transmis că lipsa de comunicare din partea conducerii l-a împins spre acest demers. În cele din urmă, litigiul s-a stins, părțile ajungând la un acord în privința eșalonării sumelor, clubul având nevoie de liniște financiară pentru a obține licența.

„Așa este, m-am adresat instanțelor pentru a-mi recupera restanțele financiare. Nu doar eu, mai mulți fotbaliști care au avut de recuperat bani au făcut același lucru. Dar sunt sigur că niciunul dintre noi nu își dorește falimentul lui Hermannstadt, dar am făcut asta pentru că era singurul mod prin care îmi puteam recupera banii.

Dacă m-ar fi sunat din club să îmi spună să mai amânăm, că sunt probleme sau alte chestii, nu aș fi avut o problemă. Dar nu s-a întâmplat asta, iar pentru că echipa este în insolvență am discutat cu avocatul și am convenit că trebuie să mergem în civil să recuperăm restanțele. [...] Din fericire, lucrurile s-au rezolvat. Au achitat ce au avut de achitat, am mai fost de acord cu eșalonarea unor sume până în luna septembrie. [...] Dacă stăm să ne gândim, la fel au făcut și ei. Când cei din Portugalia nu au dat banii la timp pentru transferul lui Ianis Stoica, cei de la Hermannstadt au mers la TAS”, a spus fostul principal al sibienilor.