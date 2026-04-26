Surpriză în Superliga: a cerut falimentul clubului pe care l-a antrenat ani la rând

Marius Măldărășanu a apelat la instanțele civile pentru a solicita falimentul echipei Hermannstadt. Tehnicianul a recurs la această metodă extremă pentru a-și recupera restanțele financiare.

Despărțirea dintre Marius Măldărășanu și gruparea sibiană a lăsat în urmă tensiuni financiare majore. Plecat de la echipă în decembrie 2025, tehnicianul de 51 de ani s-a văzut nevoit să ia măsuri legale dure împotriva fostului său angajator. Potrivit informațiilor oferit de Fanatik, acesta, alături de alți foști jucători care au activat la Sibiu, a deschis o acțiune în civil pentru a-și recupera salariile neplătite.

Deoarece clubul se află deja în insolvență, comisiile federale nu mai reprezentau o soluție viabilă. Astfel, cererea falimentului a devenit singura cale legală pentru stingerea datoriilor, ocolind procedurile standard ale FRF.

„Era singurul mod prin care îmi puteam recupera banii”

Contactat pentru a lămuri situația, Măldărășanu a transmis că lipsa de comunicare din partea conducerii l-a împins spre acest demers. În cele din urmă, litigiul s-a stins, părțile ajungând la un acord în privința eșalonării sumelor, clubul având nevoie de liniște financiară pentru a obține licența.

„Așa este, m-am adresat instanțelor pentru a-mi recupera restanțele financiare. Nu doar eu, mai mulți fotbaliști care au avut de recuperat bani au făcut același lucru. Dar sunt sigur că niciunul dintre noi nu își dorește falimentul lui Hermannstadt, dar am făcut asta pentru că era singurul mod prin care îmi puteam recupera banii.

Dacă m-ar fi sunat din club să îmi spună să mai amânăm, că sunt probleme sau alte chestii, nu aș fi avut o problemă. Dar nu s-a întâmplat asta, iar pentru că echipa este în insolvență am discutat cu avocatul și am convenit că trebuie să mergem în civil să recuperăm restanțele. [...] Din fericire, lucrurile s-au rezolvat. Au achitat ce au avut de achitat, am mai fost de acord cu eșalonarea unor sume până în luna septembrie. [...] Dacă stăm să ne gândim, la fel au făcut și ei. Când cei din Portugalia nu au dat banii la timp pentru transferul lui Ianis Stoica, cei de la Hermannstadt au mers la TAS”, a spus fostul principal al sibienilor.

Clarificări despre presupusul conflict cu Dorinel Munteanu

Pe lângă problema datoriilor, tehnicianul a ținut să demonteze și speculațiile referitoare la o presupusă dispută cu Dorinel Munteanu, cel care a preluat banca tehnică a echipei. Măldărășanu a explicat că o declarație oferită anterior, legată de impactul schimbării de antrenor, a fost scoasă din context.

„Am fost întrebat despre ce înseamnă un șoc la echipă prin schimbarea antrenorului și am spus că uneori poate să iasă, alteori nu. Ați văzut și dumneavoastră, la CFR Cluj cu Pancu. La unii merge, la alții nu. Și asta a fost interpretată ca o critică la adresa lui Dorinel Munteanu [...]. Dar eu n-am vorbit nimic de Dorinel Munteanu, era vorba de o chestiune, în general”, a precizat Marius Măldărășanu.

