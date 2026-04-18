Dorinel Munteanu (57 de ani) pare a fi „blestemat“ după despărțirea de Oțelul Galați, în decembrie 2024! Pentru că de atunci s-a cam „abonat“ la retrogradare.

Anul trecut, „Munti“ a avut o contribuție mare și nedorită la dispariția lui Sepsi din Superliga. Acum, la Hermannstadt, el are un bilanț negativ: 5 victorii, 2 egaluri, 10 înfrângeri, golaveraj: 20-27. Firește, cu asemenea cifre, echipa e în subsolul play-out-ului: locul 9 din 10. Dacă sibienii nu vor urca măcar un loc până la terminarea partidelor din play-out, atunci vor evolua la matineu, în sezonul 2026-2027!

Dorinel Munteanu spune că jucătorii au început să plece!

Pentru Hermannstadt urmează, duminică (ora 18:15), un meci crucial, în tentativa de a se salva de la retrogradare. Echipa va juca, în deplasare, cu Petrolul, o altă formație în suferință, amenințată cu căderea în „B“.

Înainte de Petrolul – Hermannstadt, Dorinel Munteanu a răbufnit și a povestit că asistă la o situație teribilă, la Sibiu.

„N-am mai văzut așa ceva! Numai în această săptămână s-au întâmplat niște lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple. Kujabi, Ivanov și Jair au plecat, pur și simplu de la echipă! Și-au reziliat contractele. N-au mai venit la antrenamente din cauza salariilor restante. Am pierdut trei mijlocași dintr-o dată. E posibil ca și alți jucători să facă memorii și să plece. Conducerea trebuie să vină cu răspunsurile. Treaba mea e să antrenez și să încerc să salvez echipa de la retrogradare“, a spus tehnicianul de 57 de ani.