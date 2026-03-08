Toni Conceicao se află în negocieri avansate cu Valeriu Iftime, după ce varianta Marius Croitoru a picat.

Valeriu Iftime caută urgent un nou antrenor principal după despărțirea de Leo Grozavu. Deși prima opțiune a patronului moldovenilor a fost Marius Croitoru, tehnician perfect familiarizat cu mediul de la club, pretențiile financiare prea mari ale acestuia au blocat definitiv tratativele.

Portughezul, gata de o nouă provocare în România

Favorit să preia echipa, potrivit ProSport, a devenit portughezul Toni Conceicao. Acesta are o experiență vastă în fotbalul autohton, remarcându-se pe banca celor de la CFR Cluj, formație alături de care și-a trecut în palmares două campionate, trei Cupe și o Supercupă a României.

Discuțiile dintre cele două părți sunt într-un stadiu avansat, iar lusitanul ar putea parafa o înțelegere în perioada imediat următoare, scopul fiind să pregătească formația direct pentru meciurile din play-out.

Până la instalarea oficială a noului tehnician, echipa din nordul Moldovei și-a încheiat parcursul din sezonul regulat cu partida disputată sâmbătă, pe teren propriu, împotriva formației Petrolul Ploiești, scor 0-1.