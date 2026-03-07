Gazdele au obținut un singur succes în ultimele 11 etape, o victorie cu 3-0 în fața celor de la Metaloglobus, înregistrată pe 8 februarie. Restul palmaresului recent pentru moldoveni include trei remize și nu mai puțin de șapte eșecuri. Nici prahovenii nu traversează o formă prea bună atunci când joacă departe de propriul teren. Echipa oaspete a uitat să câștige din postura de vizitator încă din 4 octombrie 2025, de la un 1-0 obținut pe terenul lui FC Argeș. De la acea confruntare, au urmat cinci remize și două partide pierdute la limită în deplasare.

Istoricul dominat de oaspeți și o premieră absolută

Pe parcursul acestui sezon, cele două formații au abordat strategii diferite la nivelul lotului. FC Botoșani a mizat pe doar 29 de jucători, căpitanul Andrei Miron a depășit borna de 2.500 de minute pe teren (2.505 minute).

De cealaltă parte, Petrolul a rulat 37 de fotbaliști. Adi Chică-Roșă și Ricardinho au bifat prezențe în fiecare partidă de până acum, deși brazilianul va absenta astăzi din cauza unei suspendări. Tot în tabăra prahovenilor s-a consemnat recent o premieră: Abat Aymbetov a debutat runda trecută, devenind primul jucător din Kazahstan care prinde minute în prima ligă a României.

La nivelul confruntărilor directe din principala competiție internă, balanța înclină clar în favoarea oaspeților. Din cele 18 meciuri disputate începând cu octombrie 2013, Petrolul și-a adjudecat 11 victorii, în timp ce FC Botoșani a câștigat doar de cinci ori, primul succes al moldovenilor venind abia pe 2 decembrie 2015 (2-1). Două întâlniri s-au încheiat la egalitate, inclusiv cea mai recentă dispută directă, jucată pe 3 noiembrie 2025, care s-a terminat cu o remiză albă, scor 0-0.

Cu toate acestea, formația din Botoșani deține recordul pentru cea mai mare diferență de scor înregistrată pe prima scenă între cele două echipe, grație unui 5-0 categoric administrat pe 6 februarie 2023.