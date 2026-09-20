Laurențiu Reghecampf e așteptat în țară, luni sau marți, pentru a-și începe a treia aventură pe banca FCSB-ului.

Chiar dacă bucureștenii sunt într-o situație teribilă, pe locul 10 (!), cu o singură victorie în ultimele opt etape, „Reghe“ a promis marea cu sarea. În cadrul intervenției sale, la Digi Sport, patronul Gigi Becali a povestit că noul antrenor e convins că va duce echipa pe locul 1, după zece meciuri, și că va lua titlul la pas!

Gigi Becali: „Ana Maria Prodan m-a felicitat“

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit, de asemenea, că după ce informația numirii lui Reghecampf a ajuns în spațiul public, el s-a trezit cu un mesaj-surpriză.

„Ana Maria (n.r. – Ana Maria Prodan, fosta soție a lui Reghecampf) mi-a dat mesaj și m-a felicitat. Reghe e mult mai cuminte acum. S-a împăcat și cu Ana. Ea mi-a zis că se bucură că revine Reghe, că s-au împăcat, mai ales că au și un copil împreună“, a spus Becali.

Întrebat în ce relații se află noul antrenor cu Mihai Stoica, președinele Consiliului de Administrație, patronul FCSB-ului a spus că nici în această privință nu vor fi probleme.

„Reghecampf e prieten cu Meme (n.r. – Mihai Stoica). Ei au mai vorbit (n.r. – cât timp Reghecampf a fost plecat din țară)“, a precizat latifundiarul din Pipera.

Anunțul lui Becali: mai aduce doi jucători!

Gigi Becali a tot insistat că „Reghe“ are încredere deplină în lotul actual, chiar dacă FCSB a căzut pe locul 10 în clasament.

„De play-out, nu se pune problema, pentru că, în iarnă, eu mai iau doi jucători. Reghecampf a spus că nu mai vrea niciun jucător. I-am spus că, vrei sau nu vrei, eu mai aduc un mijlocaș și un atacant“, a anunțat omul de afaceri.